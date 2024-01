Tali e Quali 2024, chi è il vincitore della prima puntata del 13 gennaio: la classifica provvisoria Clelia Cicero ha vinto la prima puntata di Tali e Quali 2024 grazie all’imitazione di Edith Piaf. Al secondo posto, Kevin Pelledoro con l’imitazione di Michele Bravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sabato 13 gennaio è andata in onda la prima puntata di Tali e Quali 2024, lo spin-off del programma condotto da Carlo Conti dove a gareggiare sono artisti dilettanti identici in tutto e per tutto alle star da loro imitate. La prima puntata è stata vinta da Clelia Cicero che ha imitato Edith Piaf. I giudici: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice: Maria De Filippi imitato da Vincenzo De Lucia. Anche in questa edizione spin-off ci saranno, nelle vesti di ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Clelia Cicero è la vincitrice della prima puntata: la classifica provvisoria

Clelia Cicero ha vinto la prima puntata grazie all'imitazione di Edith Piaf. La sua esibizione strappa il primo posto al fulmicotone: tre punti più sotto, infatti, c'è Kevin Pelledoro con l'imitazione di Michele Bravi. Tra le migliori esibizioni anche quella di Rinaldo Spinozzi e di Giulia Margutta, che rispettivamente hanno imitato Gaetano Curreri degli Stadio e la cantautrice Madame.

Clelia Cicero – Edith Piaf 67 punti

Kevin Pelledoro – Michele Bravi 64 punti

Rinaldo Spinozzi – Gaetano Curreri 59 punti

Giulia Margutta – Madame 58 punti

Vincenzo Imparato – Gigi D'Alessio 50 punti

Yoly Garcia – Rihanna 42 punti

Nessuna Pretesa – Beach Boys 38 punti

Roberto Tarantini – Jovanotti 37 punti

Sara Manea – Annalisa 36 punti

Virginio Mussato – Tony Hadley 29 punti

Le esibizioni della seconda puntata di Tali e Quali 2024

Le imitazioni della seconda puntata saranno realizzate da nuovi concorrenti che verranno presentati la settimana prossima. Questi sono i cantanti e i gruppi che saranno imitati:

Gianni Morandi

Dua Lipa

Spice Girls

Vasco Rossi

Iva Zanicchi

Aretha Franklin

Fabrizio De Andrè

James Blunt

Max Pezzali

Christina Aguilera.