Tali e Quali Show 2024, Francesca La Colla è la vincitrice: imitazioni e classifica della finale del 3 febbraio Francesca La Colla nei panni di Adele è la vincitrice di Tali e Quali Show 2024. La finale è andata in onda sabato 3 febbraio su Rai1. Al secondo posto e terzo Clelia Cicero e Enea Platania, nei panni di Edith Piaf e Mango.

Francesca La Colla con l'imitazione di Adele è la vincitrice della puntata finale di Tali e Quali Show 2024, in onda sabato 3 febbraio su Rai1. Sul podio, al secondo e terzo posto, Clelia Cicero e Enea Platania rispettivamente nei panni di Édith Piaf e Mango. Il programma è condotto da Carlo Conti e, per la quarta settimana consecutiva, ha sfidato C'è Posta per Te di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. In giuria gli immancabili Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ai quali si aggiunge Claudio Lauretta nei panni di Beppe Grillo come quarto giudice.

Francesca La Colla è la vincitrice della puntata del 3 febbraio 2024: le imitazioni

È Francesca La Colla ad aggiudicarsi la vittoria di Tali e Quali Show 2024, nella puntata finale del 3 febbraio. La concorrente ha conquistato giudici e pubblico con la sua esibizione nei panni di Adele, chiudendo la serata con 38 punti. Al secondo posto Clelia Cicero con la sua versione di Edith Piaf, mentre al terzo posto Enea Platania nei panni di Mango, che aveva trionfato la scorsa settimana.

La classifica definitiva di Tali e Quali Show 2024

L'edizione di Tali e Quali Show 2024 si è conclusa con la vittoria di Francesca La Colla. Di seguito la classifica finale della puntata, in cui sono stati sei artisti a sfidarsi per conquistare il gradino più alto del podio:

