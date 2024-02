Ascolti tv sabato 3 febbraio: chi ha vinto tra Tali e quali e C’è Posta Per Te Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Tali e Quali, programma di Carlo Conti in onda su Rai 1 e C’è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di sabato 3 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di sabato 3 febbraio 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento e cartoni di animazione per tutta la famiglia. Su Rai Uno è andata in onda la finale di Tali e Quali, lo show condotto da Carlo Conti nel quale concorrenti estranei al mondo dello spettacolo si calano nei panni di grandi artisti per cimentarsi in un'imitazione. Canale 5 ha regalato ai telespettatori un nuovo appuntamento con C'è Posta Per Te con numerose storie e sorprese dirette e raccontate da Maria de Filippi. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv e tutti i dati auditel delle altre reti generaliste.

La sfida tra Rai 1 con Tali e Quali e Canale 5 con C'è posta per te

Tali e Quali ieri sera si è concluso con la vittoria di Francesca La Colla, concorrente che ha vestito i panni di Adele. Lo show di Carlo Conti andato in onda su Rai 1 ieri sera, sabato 3 febbraio, ha totalizzato X spettatori pari ad uno share del %. Su Canale 5 il programma di Maria de Filippi C'è Posta Per Te ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %. Vince la sfida in termini di ascolti X.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

La serie FBI andata in onda su Rai2 ieri sera ha segnato X spettatori pari ad uno share del %. Il programma Quinta dimensione Il futuro è già qui in onda su Rai 3 ha segnato, invece, X spettatori pari ad uno share del %. Spirit – Il ribelle su Italia UNo è stato seguito da X spettatori pari ad uno share del %. Bomber su Rete 4 ha segnato X spettatori pari ad uno share del %, Alessandro Borghese 4 ristoranti su Tv8 ha raggiunto X spettatori pari aduno share del %. La vera storia della Uno Bianca sul NOVE ha raggiunto X spettatori pari ad uno share del %, In altre parole su La7 ha segnato invece X spettatori pari ad uno share del %.