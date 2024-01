C’è posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 27 gennaio Le storie di C’è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi, nella puntata di sabato 27 gennaio 2024. Ospite in studio l’attore Luca Argentero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sabato 27 gennaio è andata in onda la terza puntata della stagione 2024 di C'è posta per te, il people show campione di ascolti del sabato sera di Canale5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Ospite della puntata è stato l’attore Luca Argentero, protagonista della fiction Rai Doc – Nelle tue mani. Diverse e intense le storie raccontate al pubblico della trasmissione: dalle consuete sorprese ai contrasti familiari che hanno visto la conduttrice prodursi nel ruolo di mediatrice.

Luca Argentero supporta Arianna, infermiera che ha provato a curare suo padre

Luca Argentero, attore protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani, è il “regalo” della prima storia. A volerlo in studio è stata Arianna, infermiera che ha tentato fino alla fine di curare il padre ricoverato nello stesso ospedale in cui lavora. “La mia famiglia è la famiglia dei non detti. Con mia madre e mia sorella non riusciamo a dirci quanto abbiamo sofferto”, spiega Arianna che ha voluto la sua famiglia in studio affinché da questo momento si possa ripartire.

Martina riabbraccia il padre a C’è posta per te: lui non l’aveva cresciuta per poi chiudere il loro rapporto

Martina contatta C’è posta per te per provare a recuperare il rapporto con il padre interrottosi nel 2019. Cresciuta con la nonna materna, in un momento di rabbia, Martina si era scagliata contro il padre dal quale è cresciuta distante perché lui lavora in Germania e l’ha raggiunta in Italia per anni solo una manciata di volte. Quando l’uomo ha deciso di chiudere il rapporto con la figlia, Martina aveva tentato di aggredire anche la nuova moglie dell’uomo. “Deborah non vuole scusarti e quindi non lo farò nemmeno io”, aveva detto Domenico alla figlia prima di chiudere il loro rapporto. Con il supporto di Maria De Filippi, Domenico ha deciso di aprire la busta ma è apparso particolarmente titubante. “Temo lo farà di nuovo”, ha spiegato ma la conduttrice ha provato a fargli capire che quel comportamento era stato prodotto dal fatto di non essersi mai sentita amata.

Enrica e Annamaria cercano il primo amore a C'è posta per te

Annamaria ed Enrica chiedono il supporto di C'è posta per te per ritrovare i propri rispettivi primi amori: Raimondo e Gianni. Per la prima sono trascorsi 50 anni, per la seconda addirittura oltre 65 anni. Dopo una lunga ricerca, Enrica riesce a trovare il suo primo fidanzato che la riconosce e accetta di incontrarla. Lieto fine anche per Annamaria che ritrova il suo Raimondo al quale ricorda com'era cominciata la loro storia.

Francesco chiude la busta alla madre che lo aveva abbandonato a 11 anni

Caterina chiede il supporto di C’è posta per te per cercare il figlio Francesco, lasciato quando aveva appena 11 anni. “Sono cresciuta da sola, nessuno mi ha insegnato nulla e quando Francesco, da bambino, mi ha detto che voleva continuare a vivere con la nonna, io sono andata via. Adesso ho capito il mio errore e voglio recuperare un rapporto con lui”, è quanto ha spiegato Caterina. Madre e figlio non si vedono da 8 anni e Francesco, dopo avere visto la madre dall’altro lato della busta, si alza per provare ad andare via. “Ho visto abbastanza”, spiega ma Maria De Filippi prova a fermarlo per cercare di spiegargli il punto di vista della madre. I tentativi della conduttrice sono vani: Francesco, ferito, non intende darle la possibilità di parlare. Il giovane chiude la busta e Caterina, pur lasciando andare il figlio, promette che non si fermerà qua, che continuerà a cercarlo e a fare il possibile per avere un rapporto con lui. Una scritta in sovrimpressione precisa per che la storia non è finita e Caterina ritorna in studio per vedere Francesco che ha cambiato idea e ha deciso di ascoltarla. Dopo le scuse, tuttavia, non cambia idea e decide di chiudere la busta, Inutile l’appello rivolto da Caterina alla nonna di suo figlio, che l’ha cresciuto al posto suo: per il momento Francesco non ha intenzione di tornare sui suoi passi.

Consuelo perdona Valerio che ha cambiato 11 lavori in 11 anni

L'ultima storia è quella di Valerio che chiede aiuto a Maria De Filippi affinché la compagna Consuelo lo perdoni. La donna ha deciso di lasciarlo dopo averlo visto cambiare lavoro 11 volte in 11 anni, cosa che ha messo in profonda difficoltà la loro famiglia composta, oltre che dai due, da due bambini. Valerio promette di cambiare, annuncia di avere cominciato a vedere una psicologa che lo aiuti a comprendere i motivi di tanta discontinuità. Consuelo, su insistenza del compagno, decide di aprire la busta ma annuncia che non tornerà a casa: "Resto da mia madre con i nostri figli. Lui dovrà dimostrare di essere davvero cambiato".