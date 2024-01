Annamaria ed Enrica cercano il primo amore a C’è posta per te: lo trovano dopo oltre 50 anni Annamaria ed Enrica, grazie a C’è posta per te trovano i rispettivi primi amori. Dai primi incontri con Gianni e Raimondo sono trascorsi oltre 50 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La terza storia della puntata di C’è posta per te è la classica “storia di un amore perduto”. Annamaria chiama la trasmissione per ritrovare l’uomo del quale si era innamorata anni prima. Annamaria conosce Gianni nel 1957 a 15 anni. “Era bello, alto e muscoloso e con lui faceva lunghe passeggiate”, racconta Maria De Filippi. Un giorno, in una casetta abbandonata, si scambiano il primo bacio. Quel legame prosegue per 5 anni finché lui viene trasferito a Roma per la carriera militare. Annamaria perde le tracce di Gianni, quindi sposa un altro uomo. Resta vedova in giovane età e decide di non avere altre relazioni. Per questo, a distanza di 65 anni, Annamaria decide di rivolgersi a C’è posta per te per cercare il suo primo amore.

Le storie di Annamaria ed Enrica

Anche Enrica si rivolge a C’è posta per te per cercare il suo primo amore. Un giorno di molti anni prima, dopo avere fatto il bagno con il mare in burrasca insieme alla sorella, Enrica fa fatica a riemergere dall’acqua. A salvarle è Raimondo che le trascina a riva per poi curare Enrica che ha calpestato un riccio. Cominciano a uscire insieme e si baciano. Dopo l’inizio della loro frequentazione, Enrica va a fare una passeggiata insieme a un amico e Raimondo va a bussare a casa sua. Scoperta la passeggiata con l’amico, Raimondo aprisce dalla sua vita. Enrica si sposa, resta vedova a 35 anni e chiede l’aiuto del programma per trovare il suo primo amore.

Entrambe le donne hanno trovato i loro primi amori

C’è posta per te trova 5 uomini, tutti chiamati Gianni, che potrebbero corrispondere all’identikit fornito da Annamaria. Il primo, il secondo il terzo non risultano essere l’uomo giusto. Il quarto, invece, è il famoso Gianni che Annamaria sta cercando. Si passa alla seconda ricerca, quella proposta da Enrica che cerca Raimondo. Sono due quelli trovati dalla trasmissione, quello giusto è il secondo che ricorda di avere salvato Enrica quando erano entrambi giovanissimi. “Ti ho pensato tanto. Volevo ringraziarti per averci salvato la vita”, dice Enrica. Sia Gianni che Raimondo accettano di incontrare Annamaria ed Enrica.