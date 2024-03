C’è posta per te, Lorella Cuccarini consola Salvo: “Mia madre aveva il cancro e non le sono stato vicino” Lorella Cuccarini è stata ospite della puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 2 marzo. Salvo ha fatto una sorpresa alla madre Maddalena. Si sentiva in colpa nei suoi confronti per non esserle stato vicino mentre affrontava un cancro al seno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Lorella Cuccarini è stata ospite della puntata di C'è posta per te trasmessa sabato 2 marzo. Ha aiutato Salvo a fare una sorpresa alla madre Maddalena. Il giovane ha il dubbio di non essere un bravo figlio, perché ha lasciato sola Maddalena quando le è stato diagnosticato un cancro al seno. In realtà era terrorizzato all'idea di perderla.

La storia di Salvo e Maddalena

A maggio del 2022, il fratello di Salvo gli ha comunicato che alla madre era stata diagnosticata la stessa malattia della nonna, un cancro al seno. Salvo, comprensibilmente, ha reagito molto male. Prima è svenuto poi è corso dalla madre, l'ha abbracciata e ha pianto. La paura di perderla lo ha paralizzato. Così, è diventato sfuggente con lei e non faceva altro che piangere, anche quando era lontano da casa. La madre ha fatto la radioterapia, le cure ormonali e il medico ha detto che il problema non c'era più, ma da allora Salvo si porta questo peso addosso perché avrebbe dovuto aiutarla e non ce l'ha fatta.

Le lacrime di Salvo, si sente in colpa con la madre Maddalena

Maddalena ha accettato l'invito e quando si è aperta la busta, si è emozionata nel vedere che dall'altra parte c'era suo figlio Salvo. Il giovane è scoppiato a piangere e ha preso la parola:

Non vedevo l'ora che si aprisse questa busta, per farti vedere che qua ci sono seduto io mamma. In questi giorni ti ho detto delle bugie a fin di bene per non rovinarti questa sorpresa. È proprio per il bene che ci siamo sempre dati che ho voluto portarti qui davanti a me. Ci siamo sempre detti tutto mamma, però oggi c'è una cosa nel mio cuore che non riesco a dirti. E sono qui per questo.

Dato che Salvo faceva fatica, Maria De Filippi ha preso la parola: "Faccio prima io a leggerti quello che ha scritto". E ha letto la lettera scritta da Salvo: "Tu sei la mia fortuna, ho sempre avuto l'impressione che fossimo una cosa sola. Solo che nel momento più difficile e spaventoso della tua vita ti ho lasciata sola. Non mi do pace. Era maggio 2022 quando venivi trafitta da un fulmine a ciel sereno. Ogni volta che ti sentivo al telefono mi facevi domande strane, tipo "Mi vuoi bene?". Quando sono tornato a Vigevano, ho scoperto che avevi lo stesso male della nonna. Ci siamo abbracciati e abbiamo pianto, a un certo punto mi hai detto: ‘Devi stare tranquillo che la mamma è forte‘". Purtroppo a causa della pandemia di Covid, Maddalena ha dovuto vivere i momenti più duri della malattia da sola. Salvo ha ancora impressa nella mente l'immagine della madre che, alle sei del mattino, si avvia verso l'ospedale da sola, mentre lui, suo fratello e suo padre piangono sul piazzale. Poi, dei bambini hanno consegnato a Maddalena una collana scelta da Salvo.

L'incontro tra Lorella Cuccarini e Maddalena

Per Maddalena il peggio è passato: "I medici ti hanno dichiarato fuori pericolo. Ora voglio vederti sorridere dopo tante lacrime. Alza lo sguardo verso la scala, sta per scendere una donna speciale che stimi tantissimo e che è qui solo per abbracciarti". Così, è entrata Lorella Cuccarini e ha abbracciato forte Maddalena, poi ha preso la parola e ha consolato Salvo:

Questa storia è un concentrato d'amore. Salvo dice di essere stato piccolo, ma credo che stasera abbia dimostrato di essere adulto. Non è facile per un ragazzo mettersi a nudo, dimostrare le proprie debolezze, i propri errori. È la dimostrazione di quanto sia importante sciogliere ogni nodo che abbiamo nei confronti delle persone a cui vogliamo bene. Salvo non sei piccolo, sei veramente grande. Non è facile metabolizzare questo dolore, il senso di frustrazione nei confronti di qualcosa che non puoi cambiare. Ci sentiamo impotenti. Però si cresce così. È importante che i ragazzi sin da giovani imparino a gestire anche questo. Credo che per te sia stato un momento di grandissima crescita.

Il regalo di Lorella Cuccarini a Salvo e Maddalena

Lorella Cuccarini ha continuato: "Maddalena io non ti conosco ma vedendo quello che ha fatto Salvo stasera, si capisce che mamma sei, forte, coraggiosa, grande. Salvo, sono sicura che non c'è stato un solo momento in cui tua madre abbia pensato che tu non le volessi bene". E Maddalena ha confermato: "È un figlio d'oro. Non devi darti colpe perché sei un figlio speciale". Infine, Lorella Cuccarini ha regalato un viaggio a tutta la famiglia:

Io ho un regalo per tutti e quattro, credo sia arrivato il momento di vivere un'esperienza bella insieme. In questa busta c'è un viaggio, non c'è destinazione o durata, scegliete voi e sarà mia cura fare in modo che tutto sia organizzato nel migliore dei modi. Così finalmente potrete vivere un po' di spensieratezza.