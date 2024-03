C’è posta per te, Massimiliano Caiazzo piange per Natasha e Gianluca: “In 4 mesi morti entrambi i genitori” Massimiliano Caiazzo, ospite di C’è posta per te, si è commosso ascoltando la storia di Natasha e Gianluca: “Il vostro rapporto è l’eredità dei vostri genitori, avete ricevuto amore incondizionato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La puntata di C'è posta per te, trasmessa sabato 2 marzo, si è aperta con la sorpresa che ha visto protagonista l'attore Massimiliano Caiazzo, amatissimo per avere interpretato Carmine Di Salvo nella serie Mare Fuori. L'attore era visibilmente emozionato. Maria De Filippi ha commentato: "È bello che ti emozioni". Poi, è entrata in studio Natasha che intendeva fare una sorpresa al fratello Gianluca.

La storia di Natasha e Gianluca che hanno perso i genitori

Natasha ha voluto fare una sorpresa al fratello Gianluca, perché da quando sono morti i loro genitori, si è lasciata andare ed è sempre lui a doverla tirare su di morale. Nel 2022, la madre l'ha chiamata e le ha comunicato che il padre era molto malato, aveva un tumore allo stomaco. Il fratello Gianluca sapeva già tutto, ma l'aveva tenuta all'oscuro per risparmiarle questo dolore. Il padre purtroppo è morto. Quattro mesi più tardi, i due fratelli hanno ricevuto una telefonata in cui la madre farfugliava, pronunciava parole sconnesse. Gianluca è intervenuto prontamente, raggiungendola e portandola in ospedale. Poi, ha comunicato a Natasha che la madre era morta. Natasha è crollata. A C'è posta per te intende scusarsi perché non è nelle condizioni di stare vicino a suo fratello. Insieme guardano Mare Fuori, per questo l'ha sorpreso facendogli incontrare Massimiliano Caiazzo.

Le parole di Natasha tra le lacrime

Gianluca ha accettato l'invito e si è emozionato vedendo la sorella dall'altra parte della busta. Natasha, in lacrime, ha preso la parola per dirgli cosa prova in questo momento:

Forse tu non sai quanto per me sei veramente importante, lo sei sempre stato sin da quando sei nato. Sei sempre stato la persona più importante della mia vita. Ti ringrazio, perché senza di te, in questo periodo, non so come sarei potuta stare. Ti voglio ringraziare perché dopo la scomparsa dei nostri genitori, tu sei stato la persona che mi è stata più vicina. Ti devo chiedere scusa perché non ho potuto darti quello che avrei voluto. Oggi sono qui per dirti che sono pronta a prendermi anche le tue sofferenze, perché per me sei il fratello migliore del mondo e io per te ci sarò sempre.

Poi, come il programma prevede, Maria De Filippi ha letto una lunga lettera da parte di Natasha. Ha ripercorso quei momenti in cui per il padre "il male era tornato e più aggressivo di prima", ma lui minimizzava per non farli soffrire. Gianluca si porta dentro il peso di non avere fatto in tempo a salutarlo. Poi, il destino ha inflitto loro un altro duro colpo. La malattia e la morte della madre avvenuta solo quattro mesi dopo quella del padre.

L'incontro tra Gianluca e Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo ha ascoltato la storia in lacrime. Poi, ha abbracciato Gianluca e gli ha detto: "Hai gli occhi buoni. Ti guardavo prima. Ho ascoltato tutta la storia, mi porto dentro una sensazione di gratitudine per averla potuta ascoltare e per poter parlare adesso con te. Mi rendo conto che quando si toccano certi temi è facile scadere nella retorica, però una cosa mi ha colpito come un proiettile sulla fronte. Il modo in cui i vostri genitori si sono rapportati con voi, siete stati messi al centro del cuore dei vostri genitori". E ha continuato:

Ho attraversato sensazioni simili a quelle che sono state raccontate. Tu, tua sorella e il vostro rapporto è l'eredità alla vita dei vostri genitori. Sentendo questa lettera, c'era quest'onda trasversale, un'onda d'amore incondizionato. Puoi non avere vestiti firmati, non avere avuto possibilità, ma hai avuto l'amore incondizionato.

Quindi gli ha regalato una chitarra, strumento che il padre ha insegnato a suonare a Natasha e a Gianluca, e ha aggiunto: "Se la giri c'è anche altro". Gianluca ha guardato ed è rimasto spiazzato, poi ha abbracciato Massimiliano Caiazzo. L'attore ha aggiunto un altro regalo per Gianluca:

C'è un'altra cosa che ho portato, che lega me e mio fratello, che è più piccolo. È la persona più importante della mia vita, morirei per lui. Questa è una cosa che ci ricorda i nostri cartoni animati preferiti. Io mi scasso di cartoni animati, è una bandana.

La busta si è aperta e Gianluca e Natasha si sono riabbracciati.