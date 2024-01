Luca Argentero consola Arianna, infermiera, a C’è posta per te: “Non sceglierei mai il tuo lavoro” Luca Argentero nello studio di C’è posta per te. A volerlo è Arianna, infermiere che ha assistito il padre fino al suo ultimo giorno di vita. “Non riuscirei mai a fare il tuo lavoro”, racconta l’attore, “Difficile avere a che fare con il dolore degli altri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La puntata di C’è posta per te di sabato 27 gennaio vede l’ingresso in studio di Luca Argentero. A chiedere la sua presenza in studio è Arianna che chiama il programma per fare una sorpresa alla madre e alla sorella. “La nostra è la famiglia dei ‘non detti’. Non diciamo cose per paura che l’altra pianga e questo succede dalla morte di mio padre”, spiega Arianna. Il padre si è ammalato a novembre 2021 di una forma rara di leucemia. “Sapevo che mio padre non ce l’avrebbe fatta perché facevo l’infermiera”, è quanto raccontato da Arianna alla trasmissione. Quando il padre muore, è lei a informare la madre e la sorella alle quali rivela di aver saputo tutto fin dall’inizio e di avere preferito tenere per sé le cose peggiori per evitare di aggiungere ai suoi familiari l’ennesimo dolore.

La consegna della busta a Daniela e Alessia a C’è posta per te

La madre e la sorella di Arianna, Daniela e Alessia, entrano in studio e scoprono chi c’è dall’altro lato della busta. È Arianna a ripercorrere i motivi per i quali ha voluto che fossero sedute di fronte a lei dall’altro lato della busta. “Mi chiedo quanta solitudine tu stia provando ma a te direttamente non lo chiedo mai perché non lo so fare”, sono le parole che rivolge alla madre alla quale chiede di condividere con lei la sua tristezza. Lo stesso invito rivolge alla sorella che sente vicina ma che vorrete si confidasse maggiormente.

Luca Argentero: “Non farei mai l’infermiere, difficile avere a che fare con il dolore altrui”

Luca Argentero entra in studio per abbracciare Daniela e Alessia. “So che tuo marito aveva piacere di portarti tulipani e margherite, quindi il primo pensiero è questo”, dice l’attore entrando in studio. Quindi, seduto tra le due donne, prosegue scherzando: “A una famiglia piemontese l’invasione di campo delle telecamere è uno shock quindi abbiamo guardato con molto interesse il momento della consegna della posta”. Tornato serio, Argentero aggiunge: “Ci tenevo a dire una cosa ad Arianna. Ho ascoltato la tua lettera e, ormai posso dirlo da papà, sarei molto orgoglioso di te come figlia. Hai scritto una lettera bellissima. Quello di cui parli è qualcosa di comune per le nostre famiglie. È difficile condividere le gioie e i dolori. Essendo costretto per lavoro a giocare un po’ di più con le emozioni, mi sono reso conto che è più facile piangere di fronte a una troupe che di fronte ai propri familiari. Siete una splendida famiglia di donne forti. Non dire le cose è peggio che dire le cose che uno pensa veramente”. Quindi si rivolge ad Arianna: “Il lavoro che fai non lo sceglierei mai. Avere a che fare con il dolore delle persone è difficilissimo. Non hai nulla da rimproverarti”. L’attore regala ad Adrianna, Alessia e Daniela un viaggio in una capitale europea da fare tutte e tre insieme. “Mamma, Ale, io non ve lo dico mai ma vi voglio tanto bene. Vorrei cheta oggi ripartissimo per un nuovo inizio”, conclude emozionata Arianna.