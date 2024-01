Valerio cambia 11 lavori in 11 anni e la compagna lo lascia, il pubblico di C’è posta per te applaude Valerio contatta C’è posta per te per riconquistare Consuelo, la compagna che ha deciso di lasciarlo dopo averlo visto cambiare 11 lavori in 11 anni con gravi conseguenze per la loro famiglia. Il pubblico del people show ha applaudito di fronte alla scelta della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’ultima storia della puntata di C’è posta per te del 27 gennaio è quella di “un amore interrotto”. Consuelo decide di lasciare la casa che condivideva con Valerio per tornare a vivere dalla madre. È stato lui ad assumersene le colpe: ha racontato di avere cambiato costantemente lavoro in 11 anni, obbligando la sua famiglia a continui trasferimenti. Nel corso degli ultimi 3 anni, aveva deciso di lasciare il suo lavoro da fornaio per cominciare a lavorare da spedizioniere. Lascia anche il secondo lavoro e non lo dice a Consuelo nel timore che si arrabbi. Lei si infuria, la famiglia non riesce a pagare l’affitto ed è costretta a trasferirsi dalla madre di Valerio insieme ai loro figli. L’uomo trova un altro lavoro e decide di lasciare anche quello per concimare a lavorare da Amazon. Lo trova, tuttavia, un lavoro particolarmente pesante e decide di andare via. Prova a lavorare in un negozio di alimentari ma, dopo avere litigato con il figlio dei proprietari, viene licenziato. Decide di non dirlo alla compagna e finge di continuare ad andare a lavorare. Attende un mese prima di dirlo a Consuelo che, a quel punto, prende i suoi figli e va a vivere a casa di sua madre. Valerio trova l’ennesimo lavoro ma decide di licenziarsi di nuovo e tornare a lavorare da Bartolini. Viene licenziato a seguito dei continui ritardi. A questo punto la compagna lo lascia in maniera definitiva. “So di avere sbagliato, cambiare 11 lavori in 11 anni è assurdo, obbligare la mia famiglia a 5 traslochi è sbagliato”, dice Valerio, “Sto andando da uno psicologo per farmi aiutare. Ho ritrovato un lavoro e ho uno stipendio regolare”.

L’appello di Valerio a Consuelo: “Ho sbagliato, sto andando da una psicologa”

Consuelo accetta l’invito e si ritrova di fronte al suo ex compagno. “So che in 11 anni ho sbagliato quasi tutto e me ne sono reso conto troppo tardi. Ti chiedo scusa per tutte le volte che ho cambiato lavoro senza dirtelo, che spendevo soldi quando a casa servivano di più. Sto andando dia una psicologa: lo faccio per me e per i nostri figli. Mi manca tutto, quando torno a casa non c’è nessuno”, è l’appello di Valerio. “Per la prima volta in vita sua non ha mentito”, è l’affondo di Consuelo dopo avere sentito quanto ha raccontato il suo ex, “Non credo che cambierà ma l’ho visto stare male. Io ho avuto un padre assente e mia madre mi ha sempre detto che Valerio non era per me e di considerare quanto accaduto con mio padre. Non ho voluto ascoltarla perché non volevo che i miei figli passassero quello che ho passato io. Lui lo sapeva che non era questo quello che volevo”. Quindi aggiunge: “Lui mi giudicava perché non trovavo lavoro, voleva che ne trovassi uno ma non è colpa mia se non lo trovo. Adesso sono delusa”.

Consuelo apre la busta a Valerio: “Ma deve dimostrare di essere cambiato”

“Sono ancora innamorata ma non come prima. Non sono di ferro. Sono sempre stata forte ma non ne posso più. Per i miei figli non è stato facile e lui lo sa bene”, ha spiegato Consuelo. “Non dormo e non mangio. A casa sono solo. Resterò con 4 euro sul conto girando a lei tutto il mio stipendio, basta che torni a casa”, prova a insistere Valerio, “Non dico di essere disperato ma manca poco”. Consuelo decide di dargli una seconda opportunità: non tornerà a casa ma comincerà a vederlo e a provare a recuperare il loro rapporto, in attesa che Valerio le dimostri di essere cambiato.