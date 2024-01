C’è Posta per te, Martina vuole rivedere il padre, lui: “Non voglio litigare con mia moglie” Nella puntata di C’è Posta per Te di sabato 27 gennaio, protagonisti sono Martina che vorrebbe fare pace con suo padre Domenico. Lui dopo una certa titubanza, alla fine, apre la busta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La seconda storia raccontata nella puntata di C'è Posta per te di sabato 27 gennaio è quella di Martina che ha deciso di scrivere a Maria De Filippi per provare a riconciliare il rapporto con suo padre, Domenico, che non vede da gennaio 2020. I due avevano avuto un litigio, molto pesante, nel 2019, dopo il quale c'era stato un incontro, ma la riconciliazione non c'è stata perché Deborah, la moglie di Domenico, non ha voluto perdonare Martina.

La storia di Martina

L'infanzia di Martina è piuttosto complicata. Dopo che i suoi genitori si separano, lei e sua sorella vanno a vivere rispettivamente dalla nonna materna e da quella paterna, mentre il loro papà Domenico ha trovato lavoro in Germania. In Italia tornava solo tre volte all'anno, durante le festività e le ferie, per cui il rapporto tra Martina e suo padre si riduce a pochi incontri e molte telefonate.

Nella vita di Domenico nel 2013, proprio grazie a sua figlia, arriva una giovane donna di nome Deborah, con la quale inizia una relazione. Il rapporto con le sue figlie in Italia è sempre più diradato e durante uno scontro con l'altra figlia, il padre pronuncia questa frase: "Tra voi e Deborah io scelgo Deborah".

Il vero momento di tensione, però, si verifica nel 2019, quando Martina scopre che suo padre è tornato a Trapani con la moglie e la loro bambina, Giulia. Felice raggiunge casa della nonna e in un gioco con la bambina, battibeccano dicendo "Papà è mio, papà è tuo" e a quel punto le si avvicina Deborah per dirle: "Tu sei grande, il papà è della bambina, forse dovresti cercare questo affetto da un fidanzato". Nonostante il dolore provato Martina va a avanti, ma riceve una telefonata dal padre, arrabbiato perché con il suo atteggiamento avrebbe mancato di rispetto alla moglie e alla figlia. Lei, quindi, torna a casa della nonna e inizia un litigio che la porta ad alzare le mani contro suo padre, urlando a Deborah: "Ti ammazzo", da quel momento padre e figlia non si vedono più.

Le parole di Martina per suo padre Domenico

La prima a parlare dopo ad aver saputo che suo padre Domenico e la moglie Deborah hanno accettato l'invito è proprio Martina che in lacrime si rivolge a loro dicendo:

Ciao papà sono qui questa sera per dirti che mi dispiace, che mi manchi, so di aver sbagliato tanto, lo sai non sono una cattiva ragazza, sai che ne ho dovute passare tante, sai anche che l'infanzia che ho avuto non è stata facile, quindi sono stata ribelle nei vostri confronti. Sai ho avuto una bimba, lei riesce a riempire c'è un vuoto dentro di me, e quel vuoto sei tu, non riesco nemmeno a parlare. Ho sbagliato nei tuoi confronti Deborah, lo sai quanto ti ho amato e ti amo tuttora, perché sei la moglie di mio padre, la madre di mia sorella, vorrei tornare ad essere una famiglia, vorrei quello che non ho mai avuto. Se io papà torniamo a parlare non voglio togliere niente a nessuno.

La reazione di Domenico e Deborah

Domenico, quindi, risponde dicendo: "Non è così. C'è stato quel litigio perché io dovevo uscire, eravamo in quattro in una 600 ed eravamo troppi in una macchina, quindi io le avevo detto che non sarebbe potuta venire". Interviene sua moglie Deborah che spiega:

Non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, per me è come se mi mancasse metà cuore da quando è successo tutto questo, se ho preso questa decisione è stato per aiutare mia figlia. Quando Martina si è scagliata contro il padre, contro di me, io avevo mia figlia in braccio, che adesso ha 7 anni, e io mi sono dovuta chiudere in camera per non essere aggredita.

Maria De Filippi, quindi, chiede a Domenico se, dopo aver ascoltato ciò che Martina aveva da dire e appurato il fatto che siano passati degli anni, non ritiene sia arrivato il momento di provare a fare un passo verso sua figlia:

Ho una famiglia, non vorrei per lei andare contro mia moglie. Non è la prima volta che litigo con lei, anche quando era piccola abbiamo litigato. In questi anni io sto bene. Mi dispiace perché lei non cambia, vuole fare solo quello che si dice lei, quando io le dicevo di non fare una cosa, si doveva fare quello che voleva.

La conduttrice, quindi, cerca di far ragionare Domenico dicendo: "Quello che sto cercando di dirti è che quando tu mi dici che tua figlia ha un carattere ribelle, è a causa della vita che ha vissuto, ti togli da una responsabilità che tu hai". Lui racconta di essersi sentito dire in più occasioni, quando provava ad imporsi come genitore, frasi come "Chi sei, non sei mio padre" e a questo punto De Filippi aggiunge:

Lei non ha avuto amore da nessuno, come mi ha detto lei e come mi confermi tu. Il punto che va chiarito è se tu ti senti suo padre. Tu continui a guardare Deborah, allora due sono le cose o hai paura di andare contro tua moglie, oppure non sai cosa vuoi fare. Però, mi dico, se ti innamori di un uomo che ha dei figli, devi sapere e riconoscere che con questi figli dovrà averci un rapporto.

Domenico, sommessamente dice: "Ne ho passate troppe con lei, non voglio". Interviene nuovamente sua moglie Deborah dicendo la sua:

In questi anni a me Martina è mancata tantissimo, perché prima di avere la piccola c'era lei. Stavo sempre là in mezzo a tutti e due, ho sempre detto non fa niente, lasciale stare, tante volte è venuta in Germania. Sono andata d'accordissimo con lei, come posso non volerle bene e mi è mancata tanto. Sono dovuta arrivare a questa mia decisione, non sapevo di questa cosa, lui è il padre, forse subito non ci sarei riuscita, ma l'avrei perdonata.

Dopo che Deborah fa notare come il pubblico abbia applaudito in certi momenti, che riteneva fossero inappropriati, ovvero quando si parlava dell'usare atteggiamenti violenti, Maria De Filippi interviene dicendo: "Non sto giustificando lei alza le mani, sto spiegando che lei non ha mai conosciuto un linguaggio diverso da quello. Il pubblico applaude perché sto cercando di dire a Domenico che lui ha delle responsabilità. La Martina di una volta è il risultato tuo e della tua ex moglie, di nessun altro".

Domenico decide di aprire la busta

Dopo una lunga indecisione, alla fine, Domenico decide di aprire la busta, Deborah quasi a voler giustificare il suo silenzio: "Lui ha molta difficoltà ad esprimere i suoi sentimenti, ha paura di parlare, lui come carattere non riesce a dire basta". Tra le lacrime si abbracciano tutti e ringraziano Maria De Filippi.