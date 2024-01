C’è posta per te, Caterina vorrebbe ricucire i rapporti col figlio Francesco, lui: “È troppo tardi” La quarta storia di C’é Posta per te è quella di Caterina e suo figlio Francesco. Lei non lo vede da sette anni, da quando lui ne aveva 11, ha capito di aver sbagliato e vorrebbe ricucire il rapporto. Lui, però, non sembra intenzionato a perdonarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La quarta storia di C'è Posta per Te è quella di una madre, Caterina, che vorrebbe recuperare il rapporto con suo figlio Francesco, che non vede da otto anni. Il ragazzo, adesso 18enne, piuttosto ferito dal comportamento della madre, inizialmente sembrava non voler nemmeno ascoltare cosa avesse da dirgli, ma dopo un ripensamento, ha comunque deciso di non incontrarla.

La storia di Caterina

Maria De Filippi racconta la storia di Caterina, una donna di 37 anni che vorrebbe ricucire i rapporti con suo figlio Francesco. Cresciuta in una casa famiglia, all'età di 18 anni incontra un ragazzo, di cui si innamora, e poco dopo rimane incinta del suo primo figlio, Francesco. Dopo un paio d'anni, la storia con il padre del bambino finisce e sebbene lei continui a stare nella casa in cui aveva vissuto fino a quel momento, non avendo né soldi né un lavoro stabile gli assistenti sociali affidano il bambino alla nonna paterna. In quel periodo Caterina riesce a vederlo piuttosto spesso, anche perché lei è riuscita nel frattempo a riprendere in mano la sua vita. Ogni volta che incontra il figlio, quindi, gli chiede se vuole vivere col lei e lui risponde di voler stare con la nonna. Arrabbiata per questi continui rifiuti dice al figlio, che nel frattempo ha compiuto 11 anni: "Se vuoi vivere con tua nonna stacci con tua nonna". Da quel momento è sparita dalla vita di Francesco. Diventata madre per la seconda volta, capisce di aver commesso un grave errore con suo figlio, e comprende cosa significhi davvero essere una madre, per cui si rivolge a C'è Posta per te, sperando di poter mettere un primo tassello in questa storia.

La reazione di Francesco

In studio, quindi, arriva Francesco che ha 18 anni e lavora come aiuto panettiere. Quando si apre la busta e vede che si tratta della madre le sue prime parole sono queste: "Ho visto abbastanza, mi dispiace". Maria De Filippi, quindi, cerca di parlare con lui dicendogli: "Non scappare via. So che lei si è comportata molto male, so che vi vedevate all'inizio, anche quando stavi da nonna e so che lei continuava a dirti, vieni a vivere qua. poi ad un certo punto è sparita". La conduttrice, poi, gli chiede cos'è che lo ha fatto soffrire e Francesco spiega:

Io ci sono rimasto male, perché ci sono affezionato, perché lei era la mia mamma. Non avevo spiegazioni, non ne sapevo il motivo. Neanche mia nonna lo sapeva. Ho sentito sua sorella, è successo qualche tempo fa, avevo intenzione di volerla vedere, volevo dirle che mi mancava, le volevo bene. È successo quattro anni fa. Lei non si è fatta vedere, ci sono rimasto male quando è sparita.

De Filippi, quindi, prova a convincere il ragazzo che dare un'opportunità di ascolto a sua madre, signifuca darla innanzitutto a sé stesso: "Quando sei seduto qua devi pensare a lei, puoi anche andar via, ma penso che sia giusto che tu possa conoscere e sentire dalla voce di tua madre, che è quella che ti ha mollato quando avevi 11 anni, perché questa cosa è successa". Francesco, però, sembra irremovibile e dice: "Non la voglio proprio sentire, mi dispiace. Non ci posso fare nulla, non doveva andare così". Maria, quindi, continua: "Tua mamma ha capito cosa vuol dire essere mamma tardi. Non ha avuto una vita facilissima" ricevendo come risposta: "Manco a me me l'ha data facile."

Francesco, quindi, decide di andare via e Maria piuttosto dispiaciuta si avvicina a Caterina dicendole di aver provato a fare tutto ciò che era in suo potere, lei gli risponde: "L'ho visto Maria e ti ringrazio, è importante che Francesco sappia che non mi fermo qua, sono una madre diversa da quello che sono stata, sono qua per dargli amore, non per dargli dolore. Maria ti ringrazio per tutto".

Francesco ritorna in studio ma non apre la busta

Poco dopo, però, Caterina torna a sedersi perché il figlio ha deciso di ascoltare quello che lei ha da dire, per cui Francesco rientra in studio e la madre gli dice:

Ciao Francesco, ciao vita mia, io ringrazio i tuoi nonni, il tuo papà hanno fatto quello che non ho fatto io. Ho fatto degli errori perché ero una ragazza, oggi ho 37 anni, sono una donna diversa, una mamma diversa, ti chiedo perdono perché hai avuto una mamma che non ti meritavi. Dammi una possibilità, mettimi alla prova.

Maria De Filippi, intanto, si avvicina al ragazzo portandogli anche l'album di foto con il quale la madre si è presentata da lei. Francesco, però, dopo aver visto alcuni ritratti da bambino, non esita a manifestare il suo pensiero, sottolineando che non aveva voglia di rivederla:

Lei doveva chiedere scusa anche alla mia famiglia. Mi hanno lasciato sempre libero, non mi ha mai condizionato nessuno, mi hanno sempre detto di vedere la mamma, perché giustamente era sempre la mia mamma. Mi dispiace, perché per me è finita così, non c'è niente da fare. È troppo tardi, mi dispiace, volevo dire solo queste cose.

Francesco decide di lasciare lo studio, ma prima chiede a Maria De Filippi se può far entrare sua nonna e Caterina ne approfitta per rivolgerle un appello: "Mimma, ti prego, aiutami tu, ti prego" e la nonna, che ha abbracciato e salutato la conduttrice, rivolgendosi a lei dice: "È sempre stato libero, non si lascia convincere da nessuno". I due, poi, lasciano lo studio. Caterina è in lacrime, ma è decisa a non arrendersi: "È stato un passo immenso, grazie Maria, non mi fermo qui".