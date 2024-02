C’è Posta per te, Giuseppe non vuole ricucire i rapporti con la famiglia: “Hanno insultato mia moglie” A C’è posta per te, nella puntata del 3 febbraio, la storia Bartolomeo, Elena e Caterina, rispettivamente papà, mamma e figlia: i tre vogliono riallacciare i rapporti con l’altro figlio Giuseppe e con la moglie Renata, interrotti per questioni economiche legate al matrimonio di lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Bartolomeo, Elena e Caterina vogliono ricucire i rapporti

La famiglia di Bartolomeo, Elena e Caterina è riunita nello studio del programma per ricucire i rapporti con Giuseppe e la moglie Renata. La prima a parlare è Caterina:

Non ce la faccio più a vedere mamma e papà soffrire. Manchi moltissimo a tutti. Non so perché siamo arrivati fino a questo punto, voi siete convinti di avere ragione e, seppure abbiamo sbagliato, lo abbiamo fatto inconsapevolmente.

Anche Elena ha detto la sua, facendo un passo verso la nuora: "Vorrei tanto un rapporto, non so cosa vi ho fatto. Vediamo se possiamo riallacciare questo apporto". E anche Bartolomeo ha aggiunto: "Ho esagerato con Renata, me ne sono pentito immediatamente. Ricominciate come volete, pure rimproverandoci".

La reazione di Giuseppe e Renata: chiudono la busta

Dopo aver visto chi li manda a chiamare, tra Renata e la famiglia di Giuseppe è scoppiata subito un'accesa discussione. Il motivo del distacco riguarda il matrimonio tra di loro, avvenuto ormai tre anni fa, la disposizione dei tavoli e i presunti soldi che Bartolomeo e Elena avrebbero sottratto al figlio dalle buste per le nozze. In più, Elena non avrebbe voluto mettere vicino

"Eravamo noi gli sposi, dovevamo scegliere la disposizione dei tavoli. La madre ha cercato di convincere Giuseppe a mettere la mia famiglia in un altro tavolo", ha spiegato Renata. "Avete cercato di impedirci il matrimonio, ma noi siamo più forti di prima", ha continuato la ragazza. A quel punto Giuseppe ha spiegato che tra la moglie e i genitori ci sono tensioni da diverso tempo, che l'hanno trattata male e mai del tutto accettata: "L'affetto non mi è stato dimostrato in alcun modo in 37 anni. Volevo andarmene, ero tra l'incudine e il martello". Poi rivolgendosi al padre ha detto: "Uno che vuole fare pace con me, non insulta mia moglie".