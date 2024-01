C’è posta per te, Giuseppe rifiutato dalle figlie: “Mi spiace permettano ai mariti di parlarmi così” A C’è posta per te Giuseppe e Antonia vengono rifiutati dalle figlie. L’uomo si inalbera: “Mi spiace che le mie figlie permettano ai mariti di parlarmi così”. Maddalena e Francesca aprono la busta ma è evidente che i contrasti non siano terminati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Giuseppe e Antonia sono i protagonisti della seconda storia di C’è posta per te in onda sabato 13 gennaio. È Antonia a scrivere alla trasmissione perché due delle sue figlie hanno scelto di interrompere i rapporti con i genitori. La lite nasce a causa del fidanzato di una delle due, Maddalena, che intende portare con sé in Germania la figlia 21enne di Antonia. A Natale 2014, Maddalena comunica ai suoi genitori il desiderio di trasferirsi in Germania. I genitori prendono tempo, chiedono che i due ragazzi si sposino prima del trasferimento. Maddalena, a gennaio, parte per la Germania e comunica ai genitori che non sarebbe più tornata. Dopo qualche tempo, la donna rivela ai suoi genitori di essere incinta e decide di sposarsi senza invitarli. La madre, addolorata, decide di fare buon viso a cattivo gioco anche dopo avere scoperto che Maddalena e Mariano hanno deciso di chiamare i loro figli con i nomi dei suoi consuoceri. Dopo qualche tempo, la sorella di Maddalena comincia a frequentare il fratello di Mariano e, come la primogenita di Antonia, decide di partire per la Germania per non fare più ritorno in Italia. I rapporti tra Giuseppe e Antonia e le loro figlie, Maddalena e Francesca, cominciano a diventare problematici finché le due giovani comunicano ai loro genitori di non considerarli più bene accetti in Germania in nome di una serie di non specificate mancanze di rispetto.

Le ragioni di Francesca e Maddalena: “Non hanno offerto cene, feste e colazioni”

Giuseppe e Antonia hanno inviato la posta a entrambe le loro figlie, ai rispettivi mariti e ai genitori dei due, nella speranza di una riconciliazione che coinvolga l’intero nucleo familiare. Maria De Filippi ripercorre l’intera storia si richiesta di Maddalena e Francesca affinché le due possano esporre le proprie ragioni. “Quando chiamai a casa per dire che aspettavo una bambina, mia madre non volle parlarmi”, è la prima accusa di Maddalena, “Il limite è arrivato quando hanno toccato i miei figli. L’ultima estate in cui ci siamo visti, prima del Covid, stavamo organizzando la festa per mio figlio e ci sono rimasta male perché non aveva contribuito. Ci sono rimasta male perché non ci avevano offerto nemmeno una colazione. La volta successiva, siamo andati a mangiare una pizza e i miei genitori volevano dividere il conto con i miei suoceri. Ci sono rimasta male”. Il marito di Maddalena racconta a sorpresa di essere stato minacciato dal padre e che l’uomo avrebbe insultato la figlia. Li accusano inoltre di non essersi mai preoccupati dei loro figli. Rosa, suocera di Maddalena e Francesca, rincara la dose: “Non c’è stata una sola occasione in cui non abbia minacciato le figlie”. Maddalena ricorda inoltre che sarebbero stati i suoi genitori a dire a entrambe di considerarli morti.

Giuseppe alle figlie: “Mi spiace permettano ai loro mariti parlarmi così”

Il marito di Francesca, Cristian, accusa quindi il suocero di essere venuto in trasmissione a fare uno show e Giuseppe minaccia di interrompere il confronto: “Mi dispiace che le mie figlie gli consentano di dire certe cose”. È De Filippi a provare a riportare l’uomo alla calma, gli chiede di dire quali siano le qualità delle figlie che gli mancano di più. Purtroppo, entrambe le figlie sono dell’idea di chiudere la busta. Ultima stoccata di De Filippi: “Chiudo la busta ma si vede lontano un miglio che non desideravi questo”. Francesca, invece, prova a lasciare la porta aperta: “Stasera non riesco ad aprire la busta ma magari, pian piano, le cose potranno cambiare”. Convinta dalla sorella e dalla suocera, Maddalena accetta di aprire la busta ma è evidente che i contrasti non siano terminati.