Maria De Filippi torna a C'è Posta per Te con la giacca graffiti: quanto costa il look della prima puntata Maria De Filippi torna in tv con la nuova stagione di C'è Posta per Te: prima puntata in black and white, per l'amatissima conduttrice.

A cura di Giusy Dente

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Che sabato sera sarebbe senza C'è Posta per Te? Il programma è un appuntamento fisso dei palinsesti Mediaset da ormai 23 anni: siamo ormai giunti alla 27esima edizione e come sempre la conduzione è affidata a Maria De Filippi. C'è lei al timone sin dalla primissima puntata dal 12 gennaio 2000. La conduttrice è un volto amatissimo dal pubblico italiano, che ama trascorrere le serate in sua compagnia, lasciandosi trasportare nelle storie sempre diverse dei protagonisti delle puntate, tra amori da ritrovare e rapporti da ricucire. Per il debutto della nuova edizione, sabato 13 gennaio, Maria De Filippi ha scelto un look sobrio ed elegante, con un tocco glam.

Maria De Filippi durante la prima puntata di C'è Posta per Te

Lo stile di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

L'avevamo lasciata in tubino e tacchi a spillo: così aveva chiuso la scorsa edizione del programma Maria De Filippi. Mentre ad Amici opta spesso per completi sobri e sneakers, in tinte anche vivaci, per la prima serata preferisce look più sofisticati, ma mai appariscenti: scollatura e spacchi non sono mai stati elementi portanti del suo guardaroba. A C'è Posta per Te punta spesso su abiti midi e tailleur, il nero è la nuance che fa più spesso da protagonista, perché intramontabile sinonimo di classe ed eleganza. La 62enne pur avendo cambiato stile nel corso degli anni, ha sempre legato la sua presenza in tv a look rigorosi e professionali, mai appariscenti: il pubblico la ama anche per questo.

Maria De Filippi e Paolo Bonolis

Il look per il debutto a C'è Posta per Te

Uno dei brand a cui Maria De Filippi si affida più spesso è Alexander McQueen. Ha confermato la sua predilezione per il marchio anche in occasione del debutto televisivo della nuova stagione di C'è Posta per Te. Per la prima puntata di sabato 13 gennaio, la conduttrice ha scelto un completo nero, look con cui non si sbaglia mai!

Giacca Alexander McQueen

Il due pezzi è composto da un paio di pantaloni leggermente svasati sul fondo abbinati a un'originale giacca a un bottone. Il ricamo Tree Graffiti le dona un tocco rock-glam, in perfetto stile De Filippi. Sul sito ufficiale del brand questo capo non è più disponibile, ma è proposta da alcuni rivenditori a circa 3800 euro. La conduttrice ha completato l'outfit con una blusa bianca morbida e un paio di stivaletti neri.