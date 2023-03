Maria De Filippi in nero a C’è Posta per Te, l’ultima puntata è in tubino e tacchi a spillo Look total black per Maria De Filippi nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, con ospiti Marco Mengoni e Gerry Scotti.

A cura di Giusy Dente

Volge al termine la 26esima edizione di C'è Posta per Te. Il programma si chiude dopo un'altra stagione di ascolti record, che hanno eletto ancora una volta Maria De Filippi regina degli ascolti dei palinsesti serali. Ora la conduttrice proseguirà i suoi impegni professionali unicamente con Amici: il talent sta entrando nel vivo, nella sua fase più emozionante. Il serale comincerà proprio sabato 18 marzo. Per salutare l'affezionato pubblico di C'è Posta per Te, Maria De Filippi ha scelto un look monocolore sofisticato.

Lo stile di Maria De Filippi a C'è Posta per Te

La conduttrice è solita sfoggiare outfit sempre rigorosi e professionali: mai un eccesso, mai dettagli appariscenti o elementi vistosi nei suoi look. Scollature e spacchi non fanno parte del suo guardaroba, che si compone invece di capi sobri: tailleur colorati in nuance pastello, abiti midi dalle linee pulite ed essenziali, bluse. Saint Laurent e Alexander McQueen sono le sue Maison di lusso preferite, a cui affida gran parte dei look. A C'è Posta per Te non rinuncia mai ai tacchi alti, ma quando vuole optare per la comodità è solita sostituire le amate décolleté con sneakers griffate.

Maria De Filippi chiude C'è Posta per Te in total black

Per il gran finale di C'è Posta per Te, Maria De Filippi ha scelto due ospiti d'eccezione: Marco Mengoni (reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo) e Gerry Scotti. Per l'ultima puntata, la prima dopo la morte di Maurizio Costanzo che ha sconvolto il mondo della tv, la conduttrice ha scelto un look formale e rigoroso, puntando sul più elegante tra i colori. Look total black dalla testa ai piedi, per la 61enne. La scelta è caduta su un tubino a maniche corte con scollo rotondo, aderente e lungo fin sopra al ginocchio. Nere anche le calzature: un paio di eleganti e sofisticate décolleté nere firmate Gianvito Rossi. Con questo outfit sofisticato ha salutato gli affezionati telespettatori del suo programma di punta.