C’è posta per te e Tali e Quali: Maria De Filippi si supera, gli ascolti tv di sabato 21 gennaio La sfida agli ascolti tv di sabato 21 gennaio 2023 è stata vinta da Maria De Filippi con il suo inossidabile C’è posta per te, che si supera e sale a 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Tali e Quali di Carlo Conti si ferma a 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sfida agli ascolti tv di sabato 21 gennaio 2023 è stata vinta da Maria De Filippi con il suo inossidabile C'è posta per te, che si supera e sale a 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Tali e Quali di Carlo Conti si ferma a 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. I conduttori, amici di vecchia data armati di sano fair play, non si sono mai sentiti all'interno di una vera e propria competizione, essendo anche Conti ben consapevole della potenza di fuoco di C'è posta sulla rete avversaria. Chissà se questa consapevolezza ha minimamente sfiorato anche Amadeus, che per il primo anno in assoluto si ritroverà lo show dei sentimenti di Canale 5 contro la finale di Sanremo 2023 nella serata di sabato 11 febbraio.

Stefano De Martino e Massimo Ranieri nella formula vincente

Ospiti di C'è posta per te di sabato 21 gennaio: Stefano De Martino e Massimo Ranieri. Entrambi hanno contribuito al successo di questa terza puntata fungendo da regalo per due persone meravigliose: Alessia, la ragazza rimasta orfana che aveva bisogno di credere di più in se stessa, ed Enza, donna rimasta vedova di suo marito dopo un amore durato una vita. Il format sembra non subire gli acciacchi del tempo (questa è l'edizione numero 26 per quasi 30 anni di vita televisiva) e, se possibile, si rinforza di anno in anno, acquisendo gruppi d'ascolto sempre più vasti (e vari) anche sui social.

Ascolti tv del 21 gennaio delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2 F.B.I. ha totalizzato 730.000 spettatori (3.8%), mentre la concorrenza su Italia1 con la prima tv del film C’era una volta il principe azzurro ha ottenuto l'attenzione di 596.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Città segrete 1.250.000 spettatori con il 7.1% di share mentre su Rete4 Il corriere – The Mule ha chiuso la serata con 551.000 spettatori (3%). Su La7 Al vertice della tensione è stato visto da 453.000 spettatori con il 2.5% e su Tv8 4 Ristoranti 328.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Elon Musk – Il mondo ai miei piedi ha chiuso la prima serata con 264.000 spettatori (1.7%).