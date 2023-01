C’è Posta Per Te, il regalo di Stefano De Martino a una ragazza rimasta orfana: “Credi in te stessa” La prima storia della puntata di C’è Posta per Te del 21 gennaio è quella di Alessia, una ragazza napoletana rimasta orfana dei genitori troppo presto. In studio per lei Stefano De Martino, che prova. a spingerla a non farsi condizionare dalle incertezze e le paure: “Puoi farlo solo tu, nessun altro”.

A cura di Andrea Parrella

La terza puntata di C’è posta per te si apre con una sorpresa. È la storia di un amore tra zia e nipote. A mandare la posta è Raffaela, che manda a cercare una persona molto speciale. Lei è Alessia, che ha sempre considerato “la sua principessa”. Da piccola Alessia, originaria di Acerra, ha perso la mamma e il padre in poco tempo e da allora, per Raffaela, è diventata una figlia. “I bambini dovrebbero essere protetti da certi fatti, invece le braccia della tua mamma le hai dovute lasciare troppo presto”, racconta la zia in una lettera. La mamma è morta per via della malattia, mentre il papà anni dopo se n'è andato a causa di un incidente. "Ci siamo ritrovate orfane entrambe, tu eri solo una piccola principessa".

La storia di Alessia, che ha perso entrambi i genitori

Alessia stenta a capire chi abbia potuto chiamarla a C'è Posta per Te ed è incredula nel vedere lì la zia e le sue due migliori amiche. Fatica a trattenere le lacrime mentre la conduttrice riepiloga la sua storia e dal racconto emerge che Alessia, per ovvie ragioni dovute ai dolori affrontati nel corso della sua adolescenza, è fortemente condizionata da molte preoccupazioni e insicurezze. Il regalo per lei è l'ingresso in studio di Stefano De Martino, che si rifà alla sua storia personale per dare una spinta ad Alessia:

La vita molte volte ci porta via persone che amiamo tanto, però spesso ce ne portano altre. Quando ho incontrato tua zia e le tue amiche ho pensato a quanto amore tu abbia attorno nonostante le cose accadute. Non vorremmo mai separarci dai nostri genitori e a te è successo troppo presto, però la vita ti ha riservato incontri speciali e tua zia è diventata la tua nuova famiglia. Anche io ho avuto più vite e ascoltando la tua storia ho pensato a questo. Quante vite può contenere una vita e ce ne sono tante, bisogna solo dare alle nuove vite la possibilità di nascere. Sono sicuro che dentro di te ce ne siano tante che non vedono l'ora di nascere. A volte quando accadono le cose brutte si ha paura di cose nuove, si ha paura che le persone ci lascino. Il passato non è stato felice, ma ho una buona notizia: non siamo nel passato. […] Credi di più in te stessa e dai alle altre Alessia, agli altri piccoli pezzi di vita, la possibilità di vivere, la possibilità di cominciare. Questo però puoi farlo solo tu, non io, non le tue amiche, non tua zia.

Il regalo di Stefano De Martino per Alessia

Il regalo per lei e le sue amiche consiste in alcuni oggetti, tra cui una copia de Il Giovane Holden, il celebre libro di Salinger: "È uno dei miei preferiti", dice De Martino, "da ragazzino leggevo poco ma poi ho capito l'importanza della cosa. Oggi lo faccio soprattutto mentre viaggio". Che è il pretesto per il regalo di un viaggio a lei e alle sue amiche: "Non ho mai preso un aereo in vita mia", dice lei sorridendo.