Mediaset conferma la concorrenza a Sanremo: “Nessuna pausa durante il Festival” Con un comunicato l’azienda di Cologno Monzese conferma le indiscrezioni delle scorse ore: dal Gf Vip a C’è posta per Te, tutti gli show andranno in onda anche nella settimana di Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mediaset conferma le indiscrezioni delle scorse ore: nessuno stop agli show di prima serata durante la settimana di Sanremo. Attraverso un comunicato pubblicato nel pomeriggio, l'azienda di Cologno Monzese informa che nella settimana del Festival di Sanremo, in scena dal 2 al 7 febbraio, non si fermerà la regolare programmazione della concorrenza.

Il comunicato di Mediaset

Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, l'azienda lavorava da dicembre ai palinsesti per l'inverno e al progetto di concorrenza a Sanremo. In un comunicato in cui si annuncia il raddoppia il GF Vip, che nelle prossime settimane ritorna ai due appuntamenti settimanali del lunedì e del venerdì e i titoli delle prossime settimane, da Michelle Impossible & Friends a Felicissima Sera, passando per Lo Show dei Record e La Tv dei 101 di Piero Chiambretti, si ribadisce che Le Iene, C'è Posta per Te e i principali programmi di prima serata di Rete4, Canale 5 e Italia 1 non si fermeranno nei giorni del Festival come era ormai prassi da diversi anni. Ecco quanto si legge nel comunicato:

Le reti Mediaset continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione.

Mediaset punta alla fidelizzazione

Una decisione importante, quella dell'azienda, che certifica l'intento di provare a dimostrare l'esistenza di un pubblico altamente fidelizzato alle reti Mediaset, che non rinuncerebbe alla programmazione del Biscione nemmeno per Sanremo.