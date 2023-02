Marco Mengoni trionfa a Sanremo: brilla in finale con gioielli d’oro e diamanti da oltre 60mila euro Il Festival di Sanremo 2023 è stato vinto da Marco Mengoni. Il cantante è salito sul palco con un look total black e preziosi gioielli d’oro e diamanti.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni in finale con look Atelier Versace custom made

Nella storia del Festival di Sanremo, non sempre il favorito ha vita facile. I pronostici si sono spesso rivelati sbagliati, consegnando al pubblico sorprese più o meno gradite. Quest'anno le cose sono andate diversamente e colui che sin dall'inizio si era imposto come vincitore della kermesse, ha effettivamente portato a casa il premio. Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023, con la canzone Due vite. La vittoria vale come pass per l'Eurovision Song Contest, dove in passato il cantante si era classificato quinto. L'artista ha trionfato con una canzone che parla di come si intrecciano due vite, di come si costruisce una relazione attraverso le rispettive esperienze vissute; è un invito ad accettare ciò che la vita ha da offrire, errori compresi, senza rimpianti, approfittando di ogni occasione di crescita. Ma Marco Mengoni ha vinto anche come icona di stile.

Marco Mengoni, finale in ner

Per l'esperienza sanremese, Marco Mengoni si è affidato a Donatella Versace, che ha firmato tutti i suoi outfit. A curare i look del cantante, c'era lo stylist Lorenzo Posocco, l'esperto d'immagine che quest'anno si è occupato anche di Elodie, regina della kermesse grazie ad outfit perfetti per lei, sensuali e dark. Mengoni ha puntato sul total black in tre serate.

Ha scelto il total white, invece, per la serata dedicata alle cover (per la gioia dei giocatori del FantaSanremo). In finale è salito sul palco dell'Ariston con un look custom made firmato Atelier Versace, composto da gilet in satin e pantaloni coordinati. A completare e impreziosire il tutto, c'erano gioielli in oro e diamanti di Tiffany&Co., il brand che lo ha accompagnato per tutta l'esperienza sanremese.

in foto: orecchini Tiffany&Co.

Quanto valgono i gioielli della finale

Marco Mengoni sin dall'inizio dell'esperienza sanremese ha indossato creazioni firmate Tiffany & Co. per dare un tocco prezioso ai suoi look rock e decisi. Lunedì 6 febbraio il cantante ha sfilato sul Green carpet indossato anelli e orecchini in oro bianco del brand. Per il debutto sul palco dell'Ariston, nella prima serata della kermesse, ha completato l'outfit con anelli, collana e orecchini Tiffany T, collane e bracciale Tiffany City HardWear, tutto in oro giallo e diamanti.

in foto: anello Tiffany&Co.

Nella terza serata la scelta è caduta su anello e orecchini Tiffany e bracciale Tiffany City HardWear, anche questi in oro giallo e diamanti. Nella quarta serata quella delle cover (quando ha vinto cantando Let it be) ha indossato la collana Tiffany City HardWear, il bracciale rigido Tiffany Lock, il bracciale e gli anelli TiffanyT e l'orecchino di diamanti Tiffany. Vediamo invece cosa ha scelto per la serata finale di sabato, quella che lo ha decretato vincitore.

in foto: anello Tiffany&Co.

Il cantautore ha indossato braccialetti Tiffany Lock, bracciale Tiffany T, anelli e orecchini durante la sua esibizione nella serata di sabato. Gli orecchini a cerchio T1 in oro giallo sono impreziositi da un bordo smussato punteggiato di diamanti taglio brillante. Costano 4250 euro. L'anello a fascia Tiffany T Wide Diamond in oro 18 giallo è caratterizzato dall'iconico motivo a "T" con scintillanti diamanti. Costa 4250 euro.

in foto: bracciale Tiffany&Co.

Il secondo anello è della collezione T1, anche questo in oro giallo con diamanti e costa 4900 euro. Ha poi aggiunto tre diversi bracciali. Uno è quello rigido con cerniera Tiffany T T1, in oro giallo e diamanti da 26.100 euro. Appartengono invece alla collezione Lock le ultime due creazioni. La linea è nata per simboleggiare i legami personali forti e duraturi, quei legami che ci rendono ciò che siamo.

in foto: bracciale Tiffany&Co.

Uno è il bracciale Tiffany Lock in oro giallo da 7450 euro. L'altro, in oro giallo e bianco con diamanti pavé a mezzo giro, ha un valore superiore corrispondente a 15.100 euro. La caratteristica di queste due creazioni è la presenza di una iconica chiusura che richiama la funzionalità del lucchetto, un elemento importante nella storia della Maison.

in foto: bracciale Tiffany&Co.

In totale, dunque, il valore dei gioielli sfoggiati da Marco Mengoni nella serata finale, corrisponde a 62.050 euro.