Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo con la canzone Due Vite Marco Mengoni è il vincitore della 73a edizione del Festival di Sanremo con “Due vite”.

A cura di Francesco Raiola

Marco Mengoni (LaPresse)

Il vincitore della 73a edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni con "Due vite". Il cantante di Ronciglione si aggiudica la vittoria nella kermesse a 10 anni dalla quella del 2013, quando vinse con "L'essenziale", dando il la a una carriera folgorante. Una doppia vittoria per il cantante che è sempre rimasto in testa alle classifiche per tutte le sere. Al secondo posto si è piazzato …, mentre al terzo si è classificato. Marco Mengoni segue la vittoria di Mahmood e Blanco che si erano aggiudicati la vittoria nel 2022 con la loro Brividi, canzone più ascoltata nel 2022. Mengoni, quindi, grazie a questa vittoria torna anche all'Eurovision Song Contest, cercando di migliorare la quinta posizione.

Mengoni era uno dei favoriti fin da quando è stato annunciato tra i Big e nelle varie serate ha confermato quelle che erano le aspettative della vigilia, rimanendo sempre in testa. Parlando di Due vite, in un'intervista a Fanpage, Marco Mengoni ha spiegato che "questo pezzo appartiene sicuramente all'ultima parte del terzo capitolo delle trilogia di Materia. La verità è che fa parte della mia vita degli ultimi anni, di un bel percorso di analisi che sto facendo con la mia mente mettendo un po' d'accordo queste due parti, queste due vite, che fanno di solito molto a cazzotti, quella quotidiana e quella dei sogni".

Nell'ultima serata del festival di Sanremo, però, si assegnano anche altri premi laterali, oltre a quello finale. E così anche Colapesce e Dimartino si possono dire soddisfatti. Benché non siano arrivati nella cinquina finale, infatti, la coppia di cantautori siciliana, che al Festival di Sanremo sono arrivati con Splash, conquistando il Premio della critica della sala stampa del Casinò, davanti a Gianluca Grignani, e bissando anche con quello della sala Lucio Dalla.