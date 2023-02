A Sanremo 2023 tutti in bianco (che fa fare punti al FantaSanremo) A Sanremo 2023 tanti artisti in gara stanno optando per look total white (per la gioia di chi gioca al FantaSanremo, visto che il bianco fa fare punti).

A cura di Giusy Dente

gIANMARIA in Emporio Armani, Madame in Off–White, Marco Mengoni in Atelier Versace custom

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli italiani amano Sanremo e amano il FantaSanremo. Il gioco, nato tra un piccolo gruppetto di amici delle Marche, è diventato virale e oggi è il passatempo preferito dei fan della kermesse, che amano sfidarsi a colpi di Bonus e Malus. Ciascun giocatore ha 100 Baudi a disposizione per costruire la propria squadra, composta da alcuni degli artisti in gara: 5 componenti, con un capitalo. Si acquisiscono e perdono punti in base a ciò che ciascun cantante fa sul palco e a come si comporta nella settimana della gara: il posizionamento in classifica, le interazioni social, ciò che indossano in ogni serata. Quest'anno tutti gli artisti si sono impegnati molto, in particolare Will che col suo tuffo notturno in mare ha guadagnato ben 50 punti extra, come previsto dal regolamento. Alcune azioni premiano, altre penalizzano: e persino le scelte di stile hanno un peso nel gioco.

Articolo 31 in Iceberg (seconda serata)

A Sanremo 2023 spopola il total white

Tra pizzi, trasparenze, Crocs, tacchi vertiginosi e accessori bondage, sul palco dell'Ariston si è visto di tutto durante il Festival di Sanremo 2023. Tra gli artisti in gara qualcuno ha puntato su look classici e tradizionali, qualcuno ha preferito provocare con outfit audaci, c'è stato spazio per la sensualità e il colore. Ma il filo conduttore sembra sia stato il monocolore. E una nuance in particolare sembra abbia conquistato i cantanti più di tutti. Quest'anno alla gara canora sta spopolando il bianco. Gli outfit candidi vanno per la maggiore: è un colore elegante, dona un'aura luminosa e speciale a chi lo indossa. Lo hanno scelto in tantissimi e questa scelta di stile ha fatto particolarmente piacere ai giocatori del FantaSanremo.

Gianmaria in MSGM custom (terza serata)

Cos'è il bonus Philadelphia del FantaSanremo

Si chiama bonus Philadelphia e il nome è già un indizio per immaginare di cosa si tratta. Quest'anno tra i Bonus del FantaSanremo c'è anche questo e fa parte di quella categoria di punti che riguardano il look degli artisti in gara. In cosa consiste? Prende ovviamente il nome dal noto prodotto e permette di acquisire 10 punti in caso di outfit total white (esclusi accessori/gadget/finiture).

Madame in Off–White (quarta serata)

Gli artisti sul palco in total white

Nel corso delle prime quattro serate del Festival di Sanremo 2023 diversi artisti si sono aggiudicati il Bonus Philadelphia. È salito sul palco vestito interamente di bianco gIANMARIA nella terza serata, con un look MSGM custom: un look etereo e delicato. Ha replicato nella quarta serata, ma stavolta vestendo Emporio Armani. Total white per Madame sia nella seconda che nella quarta serata. Si è affidata in entrambi i casi a Off-White: prima un blazer indossato come mini dress e poi un abito con maniche ampie e gonna asimmetrica con balze.

Will in Emporio Armani (seconda serata)

Outfit candido nella quarta serata per Marco Mengoni, che ha portato a casa la vittoria con la sua cover di Let it be dei Beatles cantata con indosso un look custom made di Atelier Versace. Intorno a lui, vestiti di bianco anche i membri del coro. Ha scelto il bianco anche Will in Emporio Armani nella seconda serata, ma anche gli Articolo 31 in Iceberg nella seconda.

Marco Mengoni in Atelier Versace custom

Anche le co-conduttrici scelgono il look candido

Anche Chiara Ferragni e Paola Egonu si sono lasciate affascinare dall'intramontabile eleganza del bianco. Ma niente punti al FantaSanremo per loro!| L'imprenditrice è stata la co-conduttrice della prima serata (e tornerà all'Ariston per la serata conclusiva). La pallavolista ha affiancato Amadeus nella terza serata, invece. Hanno scelto un look candido ciascuna, tra i vari cambi d'abito.

Chiara Ferragni in Dior

L'influencer ha puntato su una creazione Dior disegnata appositamente per lei. Sopra al vestito erano stati ricamati con perline nere alcuni insulti ricevuti dagli haters. È stato il suo modo per lanciare un messaggio di accettazione e amore verso se stessi, oltre le critiche gratuite e le parole di odio. Bianco anche per Paola Egonu: un lungo abito peplo monospalla abbinato a décolleté dello stesso colore. È stata la regina della terza serata di Sanremo.