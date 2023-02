Madame in total white a Sanremo: ai maxi cuissard abbina la giacca-vestito Cosa resta dei rapporti e delle relazioni? È quello che si domanda Madame nel brano in gara a Sanremo 2023. Si è esibita con un look bianco firmato Off-White.

Madame in Off–White

Dopo aver debuttato a Sanremo con "Voce" nel 2021, quest'anno Madame è nuovamente in gara alla kermesse canora col brano "Il bene nel male", una riflessione su quanto nei rapporti interpersonali si finisca col darsi tanto sia di positivo che di negativo. Anche stavolta l'artista vuole dimostrare quanto sia matura nonostante la giovane età (21 anni), una maturità che non riguarda solo la scrittura e la musica. Nel 2021 è stata grande protagonista del Festival anche coi suoi look: ha portato in scena i ruoli di moglie e madre che troppo spesso ingabbiano la donna. Anche al Festival di Sanremo 2023 la cantante ha scelto di comunicare anche attraverso i vestiti.

Madame comunica coi vestiti

I look sanremesi di Madame (Francesca Calearo) sono curati da Simone Furlan: lo stylist segue anche altri artisti in gara quest'anno (Lazza, Mara Sattei) e per tutti ha scelto di sperimentare, di andare oltre le tendenze per creare qualcosa di nuovo e personale. A Fanpage.it ha spiegato che anche con Madame ha cercato di andare oltre la comfort zone, verso qualcosa di più potente e meno noioso: un percorso concettuale insomma, ma diverso da quello del 2021. "Francesca è un personaggio che ha sempre giocato con i generi nell'abbigliamento, sicuramente anche questo sarà uno dei temi portanti per il Festival 2023" ha commentato.

Madame in Off–White

Madame punta sul bianco

Se nel 2021 era stato Dior a firmare gli abiti di Madame sul palco di Sanremo, quest'anno è un'altra la Maison scelta. A Sanremo Giovani 2022, quando la cantante ha annunciato la sua partecipazione della kermesse, ha stupito con un look alla Vegeta di Dragon Ball firmato Off White: un completo blu elettrico con riproduzione di muscoli bianchi imbottiti. E di Off-White è anche l'outfit portato nella seconda serata del Festival di Sanremo 2023, ma stavolta all'insegna del bianco. Ha scelto una giacca indossata a mo' di vestito, su cui spicca un ricamo che richiama le fattezze di un busto. L'ha abbinata a un paio di cuissard alti fino alla coscia. Con questo candido look trendy e originale ha fatto ancora centro.