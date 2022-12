Madame come Vegeta a Sanremo Giovani 2022: perché sul palco ha indossato il top coi muscoli scolpiti Madame è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023 e ieri ha annunciato che il suo brano si intitola Il bene nel male. Sul palco di Sanremo Giovani 2022 ha sorpreso tutti con un look originale: si è trasformata in Vegeta con tanto di muscoli imbottiti.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ancora due mesi alla 73esima edizione del Festival di Sanremo ma tutto sembra essere già pronto. Ieri il Casinò della cittadina ligure ha ospitato la finale di Sanremo Giovani 2022, evento in occasione del quale sono stati annunciati i nomi dei giovani talenti che parteciperanno alla competizione vera e propria. Anche i Big hanno calcato il palcoscenico, lo hanno fatto per rivelare il titolo dei brani che presenteranno all'Ariston e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Elodie ha puntato su un look dall'animo dark e rock, Paola e Chiara hanno preferito mixare pizzo e borchie, mentre Madame ha sorpreso tutti trasformandosi in Vegeta di Dragon Ball.

Madame con i muscoli a Sanremo Giovani 2022

Nelle ultime ore si parla molto di Madame a Sanremo: durante la serata di ieri ha annunciato che il suo brano in gara si chiama Il bene nel male ma, stando a quanto appreso da Fanpage.it, il titolo sarebbe stato cambiato all'ultimo minuto a causa di una "scelta artistica". Inizialmente la cantante aveva intitolato la canzone Puttana ma la direzione artistica l'avrebbe spinta a optare per una scelta meno "criticabile". La cosa certa è che il suo arrivo sul palco del Casinò non è passato inosservato, anzi, è stato davvero originale, il motivo? Niente abiti da sera, tacchi o accessori griffati, ha indossato un look alla Vegeta di Dragon Ball con tanto di muscoli imbottiti.

Madame come Vegeta a Sanremo Giovani 2022

Il look di Madame nasconde un significato simbolico?

Per la sua prima apparizione pubblica sanremese Madame ha puntato sull'originalità. Ha infatti sfoggiato un completo con pantaloni di pelle blu elettrico e un top in tinta con maniche lunghe, collo alto e dei muscoli bianchi imbottiti, dai pettorali agli addominali. Come la stessa cantante ha fatto notare nelle Stories condivise sui social, la scelta di stile è chiaramente ispirata a Vegeta, uno dei protagonisti dell'iconico cartone giapponese Dragon Ball. Considerando il fatto che anche durante la prima esperienza al Festival aveva "nascosto" dei profondi significati simbolici nei suoi outfit, probabilmente anche questa volta ha intenzione di dare vita a un vero e proprio "percorso di crescita" attraverso gli abiti. Insomma, Madame sembra essere pronta per dare il via a una nuova era: dietro i suoi muscoli ci sarà un tentativo di lotta contro il patriarcato?