Alessandra Amoroso a Roma con pancione e top anatomico: il significato del look col seno scolpito

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Amoroso ha dato il via al Fino a qui Summer Tour 2025 e nei prossimi mesi sarà impegnata con una serie di concerti in tutta Italia. Inizialmente avrebbe dovuto proseguire fino a settembre ma si è vista costretta ad annullare le ultime date per un motivo "speciale", la nascita della piccola Penelope, la figlia che aspetta dal compagno Valerio Pastore. Nonostante ore il pancione diventi sempre più evidente, la cantante non ha alcuna intenzione di rinunciare ai live, anzi, sul palco sta sfoggiando solo look capaci di esaltare le forme della gravidanza. L'ultimo, quello indossato alle Terme di Caracalla, nasconde un preciso significato simbolico legato all'unicità: ecco di cosa si tratta.

I look di Alessandra Amoroso per il concerto alle Terme di Caracalla

Nella prima data del tour estivo, quella di Termoli, Alessandra Amoroso aveva osato con la sensualità con un lungo abito di pizzo trasparente ma è stato in occasione dell'atteso concerto alle Terme di Caracalla, Roma, che ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dalla stylist Ilaria di Gasparro, ha dato il via al live con un maxi dress firmato Karoline Vitto, un modello total black con maniche lunghe e collo alto ma con dei vistosi cut-out sui fianchi arricchiti da catene silver. Successivamente ha dato spazio a un etero look da dea total white (Prada vintage), mentre per chiudere la serata ha scelto una gonna con "le fasce" annodate intorno al pancione e un top anatomico di Aelyerə.

Alessandra Amoroso in Karoline Vitto

Il significato simbolico del look scultura

In quanti conoscono il significato del top scultura indossato da Alessandra Amoroso? Si tratta di un modello rigido con il seno scolpito: ha lo scollo all'americana ed è crop, così da lasciare libero e ben visibile il pancione. Sebbene sia custom, riprende i capi simbolo venduti dal brand Aelyerə ideati da Giulia M. P. Gaudino. Il corpetto in resina termoplastica si chiama Adnz Breastplate e punta a mettere in luce ogni tipo di corpo, a liberarsi da ogni pregiudizio, a valorizzare l’unicità di ogni persona a prescindere dal sesso. La cantante lo ha scelto in un momento magico della sua vita, quello della gravidanza, esaltando così la femminilità del corpo di una donna in dolce attesa.