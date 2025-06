Alessandra Amoroso in concerto col pancione: inaugura il tour con l’abito in pizzo trasparente

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Alessandra Amoroso

È tempo di concerti estivi per Alessandra Amoroso, che nelle prossime settimane sarà impegnata col Fino A Qui Summer Tour 2025, una serie di date che la porteranno da nord a sud del Paese. I prossimi appuntamenti saranno a Roma, Ferrara, Trento, via via fino alla chiusura in grande stile a Lecce. In realtà c'erano in programma altri tre show, tra agosto e settembre, annullati per un motivo speciale. "Devo incontrare una personcina speciale" ha scritto in un post su Instagram la cantante salentina, spiegando il motivo del cambio di programma. È infatti in dolce attesa. La sua bimba nascerà proprio a fine estate: lei e il compagno Valerio Pastore sono al settimo cielo. La bimba si chiamerà Penny.

Il look di Alessandra Amoroso in concerto

La cantante ha ufficialmente aperto le danze. Prima di questa lunga serie di concerti, ha allietato i suoi sostenitori con una hit estiva tutta da ballare. L'ha realizzata in collaborazione con Serena Brancale e il brano si appresta a essere uno dei tormentoni dell'estate. Le due hanno condiviso mesi fa l'esperienza sanremese, erano insieme sul palco dell'Ariston e lì Alessandra Amoroso era già incinta.

Alessandra Amoroso in Laneus

Ha rivelato a tal proposito ai microfoni di Verissimo: "Lei è stata la prima a sapere che ero incinta, è stata un dono prezioso. Potevo anche non dirlo, però c'è stata una forza dentro di me che mi ha spinto a dirlo a lei. Anche ai miei non l'avevo detto, preferivo aspettare". La prima tappa del suo tour è stata a Termoli presso l'Arena del Mare, dove si è esibita per il pubblico cimentandosi con tutti i suoi più grandi successi di questi anni.

Alessandra Amoroso apre il tour in total black

Un'ora e mezza di concerto in cui, oltre a cantare, Alessandra Amoroso ha anche parlato ai fan ringraziandoli per il tanto affetto di questi mesi. Sarà la dolce attesa, ma la cantante nelle foto e nei video della serata è apparsa più energica e radiosa che mai. Per il debutto, questa emozionante data zero, ha scelto un elegante look total black all'insegna delle trasparenze.

Alessandra Amoroso

Il nude look è firmato Laneus. È un abito lungo in pizzo chantilly con scollatura rotonda e taglio oblò sulla schiena. Sul sito ufficiale del brand costa 690 euro e l'ha abbinata a un paio di sandali open toe con sottilissimo cinturino alle caviglie. Ora Alessandra Amoroso è pronta ad andare avanti con la musica fino ad agosto, quando si prenderà una pausa per cominciare l'avventura di mamma.