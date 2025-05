video suggerito

Alessandra Amoroso: “Sono felice di diventare mamma a 39 anni. A Sanremo con Serena Brancale ero già incinta” Alessandra Amoroso a Verissimo oggi ha parlato del periodo magico che sta vivendo: al settimo mese di gravidanza, tra pochi mesi nascerà la sua prima figlia con Valerio Pastore. “Lui mi sta molto vicino, mi supporta” ha raccontato prima di svelare che a Sanremo, sul palco con Serena Brancale, era già incinta. “La prima persona a cui l’ho detto è stata lei”, le parole. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

2.208 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso, incinta del primo figlio con il compagno Valerio Pastore, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 18 maggio. Al settimo mese di gravidanza "mi sto godendo questo momento sereno e felice" ha raccontato la cantante che, come dichiarato, ha sempre sognato di diventare mamma. "Avevo iniziato un percorso che mi ha dato la possibilità di riuscire ad accogliere questa cosa che è successa", le parole.

Le parole di Alessandra Amoroso incinta a Verissimo

"Sono al settimo mese di gravidanza, mi sto godendo questo momento molto sereno e felice. Anche fisicamente mi sento bene, sto vivendo nel mio solito frullatore. Però come se avessi un superpotere" ha dichiarato Alessandra Amoroso a Verissimo oggi. Il compagno, Valerio Pastore, le è vicino e la supporta in questo momento. Così ha raccontato:

Il mio compagno mi sta molto vicino, mi supporta, e oggi vivo questa condizione meravigliosa nel mio modo. Diventare mamma era il mio sogno, sono contenta che sia arrivato ora che ho 39 anni. Mi sento una donna più matura, consapevole, molto più a fuoco sulla vita che oggi conduco, la persona che ho accanto, il lavoro che faccio.

Il 13 giugno uscirà il suo nuovo album, ha continuato: "Un percorso nel mio cuore, parla della felicità che sto vivendo. C'è tutto, la maturità di una donna molto più consapevole delle scelte e del lavoro. Sono circondata da persone che mi fanno stare bene, voglio godermi tutto. Sono passati anni di alti e bassi, emotivamente parlando, ora voglio vivere questa cosa bella che sto vivendo".

"Ho intrapreso un percorso prima di diventare mamma"

Alessandra Amoroso ha raccontato di aver intrapreso un percorso che le ha dato la possibilità di diventare mamma. "Avevo già iniziato un percorso che mi ha dato la possibilità di riuscire ad accogliere questa cosa che è successa. Da un bel po' lavoro sulle mie emozioni, sulla capacità di abbracciare ciò che arriva. Prima non me le godevo le cose, mi sentivo sempre inopportuna come se quello che capitava a me non poteva capitare" ha dichiarato. Sarà in tour con il pancione e dopo aver visto un videomessaggio di saluti da Matilde Gioli, ha commentato: "Non so che mamma sarò. Si chiamerà Penelope Maria, come la nonna sempre presente". Ricordando la sua partecipazione a Sanremo accanto a Serena Brancale, ha raccontato: "Lei è stata la prima a sapere che ero incinta, è stata un dono prezioso. Potevo anche non dirlo, però c'è stata una forza dentro di me che mi ha spinto a dirlo a lei. Anche ai miei non l'avevo detto, preferivo aspettare un po'".