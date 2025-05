video suggerito

Carlo Conti con la testa a Sanremo 2026: "Mi hanno già inviato delle canzoni" Il direttore artistico commenta a Dogliani la conferma di Sanremo in Rai anche per i prossimi anni. Poi parla della prossima edizione e svela di avere già ricevuto dei brani.

A cura di Andrea Parrella

Che il prossimo Sanremo si faccia in Rai è cosa ormai certa. Dopo i mesi di incertezza dovuti alla sentenza del Tar e il conseguente bando del comune di Sanremo aperto a tutte le emittenti, pochi giorni fa è emerso che solo la Rai ha presentato una proposta. Una cosa ampiamente prevedibile, anche per Carlo Conti, che nelle scorse ore ne ha parlato al Festival della Tv di Dogliani in una breve dichiarazione al TgR.

Carlo Conti commenta Sanremo che resta in Rai

"Dubitavi?", ha detto un Carlo Conti sorridente al giornalista alla domanda sulla conferma di Sanremo in Rai. Poi ha aggiunto: "Il Festival è il Festival e sarà come sempre una grande festa della musica italiana". Anche se non è ancora il momento di dare anticipazioni, Conti qualcosa su Sanremo 2026 può già dirlo: "È prestissimo, anche se già qualcuno mi ha mandato qualche brano. Sarà un lungo percorso, come sempre entusiasmante e difficile, perché la cosa di cui sento grande responsabilità è quella di scegliere belle canzoni. Quest'anno mi pare sia stato molto fortunato e le canzoni siano state belle, sono sicuro che anche il prossimo anno verrò messo molto in difficoltà".

Chi ci farà Sanremo dopo l'edizione 2026?

Quella del 2026 sarà la seconda edizione consecutiva del suo secondo ciclo alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo, ma non è chiaro se si tratti dell'ultima. Come molti ricorderanno, la Rai aveva inizialmente blindato Conti alla conduzione di Sanremo per due edizioni, ma dopo il successo dell'edizione del 2025 l'azienda aveva immediatamente proposto al conduttore di allungare la striscia a tre. Proposta alla quale Conti non ha ancora dato risposta, temporeggiando. Resta infatti aperta l'ipotesi che il suo biennio alla guida di Sanremo possa concludersi con una cessione del testimone a Stefano De Martino, reduce da una stagione di incredibile successo e in rampa di lancio per la conduzione del Festival nei prossimi anni.