Leonardo Pieraccioni: "Non vado a Sanremo 2026 per un motivo semplice, io lo so perché Carlo Conti mi vuole" In un'intervista Leonardo Pieraccioni mette in chiaro di non avere intenzione di partecipare alla prossima edizione di Sanremo 2026: "Gliel'ho detto al Carlo Conti, non ci vo'. Tanto io lo so perché mi vuole".

Leonardo Pieraccioni non vuole salire sul palco di Sanremo 2026. È l'attore e regista a rivelarlo in un'intervista, "smontando" il piano di Giorgio Panariello, che qualche giorno fa aveva parlato di una possibile reunion con Carlo Conti nella prossima edizione del Festival.

Leonardo Pieraccioni dice no a Sanremo 2026: "Conti si porti Panariello, che si contiene più di me"

Intervistato da Repubblica, Leonardo Pieraccioni mette in chiaro di non avere intenzione di co-condurre la prossima edizione di Sanremo. "Non ci vo', per un motivo semplice. Ho sempre la sindrome del cabarettista, sono come Roger Rabbit, se ci sono più di dieci persone presenti la devo dire per forza – spiega l'attore – Non voglio essere ricordato come quello che a Sanremo ha detto sei o sette put*anate". E scherzando, aggiunge: "Non vado alle riunioni di condominio per questo motivo, figuriamoci se vado a Sanremo".

Alla domanda se se la senta di infliggere questo "dispiacere" all'amico Carlo Conti, replica con una battuta: "E si porti il Panariello che si contiene un po' più di me. Gliel'ho detto al Carlo Conti, non ci vo'. Tanto io lo so perché mi vuole". E poi, con la consueta ironia, rivela: "Proprio perché sa che poi sparo la put*anata in diretta così lui può percularmi minimo minimo per cinque o sei anni".

Il film I Laureati di Leonardo Pieraccioni celebra 30 anni

Quest'anno il film I Laureati di Pieraccioni compirà 30 anni e, in occasione della ricorrenza, sarà proiettato gratuitamente lunedì 16 giugno 2025 in Piazza Pitti a Firenze. L'attore ricorda l'emozione del debutto in sala: "Stavo lì ad aspettare. I distributori all'inizio fecero girare due copie, una per Firenze sud e una per Firenze nord. Andò benissimo e quindi decidemmo di portarlo all’estero: Pisa, Pistoia. Addirittura Livorno…". La prima cosa che comprò con i guadagni dei suoi film fu una casa: "Mia mamma disse: ‘La casa va bene ma adesso compra una Porsche. E smetti di dire che hai solo la terza media'".