A Sanremo 2026 Panariello e Pieraccioni con Conti: "Sì, ma serve un'idea. Quel palco è una brutta bestia" Giorgio Panariello apre all'ipotesi di un ritorno sul palco dell'Ariston con Pieraccioni al fianco di Carlo Conti nel 2026, ma in un'intervista al Messaggero mostra cautela e spiega: "Andarci quest'anno troppo scontato, volevamo evitare confronti con Amadeus e Fiorello".

A cura di Andrea Parrella

Sanremo 2026 sembra una cosa lontana, ma c'è chi pensa già alla prossima edizione, che sarà targata ancora una volta Carlo Conti. Incassata la certezza che sarà la Rai ad ospitare il Festival, dopo i tumulti e le incertezze dei mesi scorsi, in queste ore tornano a circolare le voci sui nomi che potrebbero accompagnare il direttore artistico alla guida della kermesse.

E come era già accaduto lo scorso anno, spuntano nuovamente i nomi di Panariello e Pieraccioni, colleghi e amici di Conti, in predicato di partecipare a Sanremo già lo scorso anno prima che Conti prendesse decisioni differenti. A parlare della possibilità di tornare a Sanremo il prossimo anno è stato proprio Giorgio Panariello, rilasciando un'intervista al Messaggero in cui ha definito possibile la reunion del trio sul palco dell'Ariston:

Probabilmente sì. Deve venirci in mente una bella cosa, divertente. L’idea è quella di andare là, e di far ridere molto, anzi moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. Quel palco è una brutta bestia.

Il riferimento di Panariello è chiaro. Il comico ha vissuto proprio a Sanremo una delle esperienze per lui più sfortunate in carriera, conducendo l'edizione del Festival del 2006 che si ricorda tra quelle meno riuscite della storia recente. Giorgio Panariello sa quindi fin troppo bene che per rendere efficace la partecipazione di entrambi alla prossima edizione bisognerà partire da un'idea forte, che probabilmente era mancata prima dello scorso febbraio, quando la partecipazione della coppia al fianco di Conti era stata data praticamente per scontata, fino a decadere al momento dell'annuncio dei co-conduttori da parte di Conti. "Troppo scontato", ha detto Panariello, "e poi volevamo evitare i paragoni con Amadeus e Fiorello. Carlo è uno che odia i paragoni".

La reazione di Pieraccioni all'annuncio dei conduttori di Sanremo 2025

L'anno scorso "l'esclusione" di Panariello e Pieraccioni aveva portato anche a una reazione ironica del regista che, a distanza di poche ore dall'annuncio dei nomi che avrebbero condotto con Conti l'edizione 2025 del Festival, aveva pubblicato un video sui social in cui fingeva di prendersela con il conduttore per averlo ingannato parlando della presenza degli "amici di sempre", finendo per chiamare al suo fianco Antonella Clerici e Gerry Scotti.