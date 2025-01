Leonardo Pieraccioni: “Conti aveva annunciato gli amici a Sanremo 2025, poi ha chiamato Clerici e Scotti”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Leonardo Pieraccioni con un video pubblicato su Instagram ha commentato la scelta di Carlo Conti di farsi accompagnare nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il conduttore e direttore artistico della kermesse, in scena al teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025, prima dell'annuncio a È sempre mezzogiorno, aveva rivelato che sarebbe stato da solo nella serata di apertura del Festival a meno che non sarebbe riuscito a convincere "due cari amici". Tutti hanno pensato a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, e invece no. Ecco perché nelle ultime ore il celebre attore toscano ha scherzato sull'argomento: "Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene".

Il commento di Leonardo Pieraccioni dopo l'annuncio di Carlo Conti

Con tono sarcastico, Leonardo Pieraccioni, in un video pubblicato su Instagram, ha commentato così l'annuncio di Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025: "Va bene. Ho visto il presentatore nerino lì, per la prima sera "Chiamo gli amici, chiamo gli amici". Va bene. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene. Però quando ti serviva il doposole, a 22 anni, io e Giorgino te l'abbiamo portato. E ora? Gira la ruota, vai".

Tra i commenti è apparso anche quello di Giorgio Panariello che ha scritto: "Bravo!! Mi hai levato le parole di bocca!!". Chiamato in causa, Carlo Conti ha sorriso in un altro commento al post: "O che si rinfaccia il dopo sole dopo tutti questi anni ????".

L'annuncio di Conti a È sempre mezzogiorno

Ieri, mercoledì 22 gennaio, Carlo Conti si è collegato in diretta con È sempre mezzogiorno per annunciare la decisione di farsi affiancare nella serata di apertura del Festival da Antonella Clerici e Gerry Scotti. In collegamento video con i due conduttori ha commentato: "Ci divertiremo insieme in questa bella avventura. Gerry sarà il tuo esordio. Se ci fosse stato anche Fabrizio Frizzi sarebbe stato sicuramente con noi su quel palco in quella puntata".