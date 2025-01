video suggerito

Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori a Sanremo 2025, affiancheranno Carlo Conti nella prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti condurranno la prima serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti. L'annuncio del direttore artistico a È sempre mezzogiorno: "Se ci fosse stato anche Fabrizio Frizzi sarebbe stato sicuramente con noi".

A cura di Gaia Martino

Carlo Conti nella puntata di È sempre mezzogiorno di oggi, mercoledì 22 gennaio 2025, ha fornito un nuovo aggiornamento sul Festival di Sanremo 2025. Manca sempre meno alla nuova edizione della kermesse che sarà in scena al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. Bianca Balti, Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Miriam Leone, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan sono i nomi dei co-conduttori e co-conduttrici che accompagneranno Conti durante le cinque serate evento che vedranno esibirsi i 30 Big in gara. Jovanotti e Damiano David sono i super ospiti annunciati fino ad ora. Mancavano i nomi degli accompagnatori di Conti nella prima serata: a È sempre mezzogiorno il direttore artistico ha svelato chi gli farà compagnia nella serata di apertura della kermesse.

L'annuncio di Carlo Conti a È sempre mezzogiorno

Carlo Conti nella puntata di È sempre mezzogiorno oggi, in collegamento video, ha annunciato che i conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo 2025 saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il conduttore Mediaset si è collegato in diretta per commentare l'annuncio: "Stranissimo vedermi su Rai 1. Grazie Carlo. So che l'hai chiamato il Festival dell'amicizia, sai che nelle interviste dico sempre che sei un caro amico". Antonella Clerici entusiasta ha continuato: "Che trio, è davvero bello provarci e fare un Festival tra amici. Nella prima puntata ti supporteremo, ci divertiremo soprattutto".

Il ricordo di Fabrizio Frizzi: "Sarebbe stato sicuramente con noi"

Durante la "videochiamata" andata in scena nella puntata di È sempre mezzogiorno, Carlo Conti ha ricordato anche Fabrizio Frizzi. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha dichiarato: "Ci divertiremo insieme in questa bella avventura. Gerry sarà il tuo esordio. Se ci fosse stato anche Fabrizio Frizzi sarebbe stato sicuramente con noi su quel palco in quella puntata".