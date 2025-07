La Grazia di Paolo Sorrentino sarà il film di apertura della Mostra del cinema di Venezia, Barbera: “Lascerà il segno”

video suggerito

L'anteprima mondiale de La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 2025. Il film sarà proiettato nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia) mercoledì 27 agosto. Il festival durerà fino al 6 settembre. La Grazia è la sua settima collaborazione con Servillo.

L'anteprima mondiale de La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 2025. Il film sarà proiettato nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia) mercoledì 27 agosto. Il festival durerà fino al 6 settembre. La Grazia è la sua settima collaborazione con Servillo.

La Grazia apre Venezia 2025, Barbera: "Un film che lascerà il segno"

La Grazia è scritto e diretto da Paolo Sorrentino e prodotto da The Apartment, di proprietà di Fremantle, Numero 10 e PiperFilm, che distribuirà il film in Italia. Mubi detiene i diritti mondiali, esclusa l'Italia, mentre Match Factory gestisce le vendite internazionali. Sorrentino è stato a Venezia l'ultima volta quattro anni fa con È stata la mano di Dio, che ha vinto il Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria. Il direttore di Venezia Alberto Barbera in una nota ufficiale ha dichiarato: “Il ritorno di Paolo Sorrentino in concorso arriva con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e la sua forte attualità”, aggiungendo che la carriera di Sorrentino è iniziata proprio a Venezia nel 2001 con il suo primo lungometraggio L'uomo in più, che ha segnato anche l'inizio del sodalizio con Toni Servillo. Si sa molto poco della trama del film, ma fonti vicine al film hanno riferito a Deadline che il film segue gli ultimi giorni di un immaginario Presidente italiano.

Sorrentino: "Film come fidanzate, ne lascio una e penso alla prossima"

Durante l’evento di presentazione di Parthenope al Cinema Troisi, Paolo Sorrentino rivelò di essere già a lavoro su un nuovo film: “Per alcuni registi, i film sono come figli. Per me, sono come le fidanzate. Questa l’ho lasciata e sto già pensando alla prossima”, ironizzò. Lo scorso aprile il noto regista ha iniziato le riprese a Torino, con alcune scene girate all’interno dell’Accademia delle Scienze, dove aveva fatto dei sopralluoghi rimanendo particolarmente affascinato dalla suggestiva Sala dei Mappamondi.