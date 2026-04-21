Internazionali d’Italia 2026, Sky non cede i diritti in chiaro: Rai esclusa dal torneo di Roma

Per il secondo anno consecutivo, la Rai perde un appuntamento tennistico di primo piano. Dopo le ATP Finals finite a Mediaset, l'83ª edizione degli Internazionali d'Italia — il Masters 1000 di terra rossa più atteso del calendario europeo — non passerà dai canali pubblici. Sky ha deciso di gestire in autonomia anche la trasmissione in chiaro, affidandola a Tv8 senza cercare accordi esterni.

Sky fa da sola: gli Internazionali free su Tv8

Dal 6 maggio, tutte le partite del torneo saranno sui canali Sky Sport. La novità di quest'anno è che una partita al giorno del tabellone maschile andrà in chiaro su Tv8, dalla prima giornata fino alla finale del 17 maggio. Una scelta che taglia fuori sia la Rai sia Mediaset, che pure aveva tentato di inserirsi nella trattativa sull'onda del colpo delle Finals. Sky, insomma, ha preferito valorizzare il proprio ecosistema piuttosto che aprire a partnership esterne: Tv8 funziona da vetrina gratuita, mentre il grosso della copertura — e degli abbonati — resta sul satellite.

Cosa cambia rispetto al 2025

Fino alla scorsa edizione, l'intesa con Sky garantiva alla Rai una partita al giorno del torneo maschile. La finale del 18 maggio 2025 tra Sinner e Alcaraz, trasmessa su Rai 1, aveva sfiorato i 5 milioni di spettatori con uno share del 37,7% nel pomeriggio. Numeri che rendono ancora più bruciante l'esclusione di quest'anno: il pubblico c'è, l'interesse per Sinner è ai massimi storici, ma i diritti restano altrove. Quell'accordo, evidentemente, non è stato rinnovato e la Rai non è riuscita a costruirne uno nuovo in tempo utile.

La Rai perde un altro pezzo di tennis

Il quadro che emerge è quello di una Rai in ritirata sul fronte del grande tennis. Le Finals a Mediaset, gli Internazionali a Sky-Tv8: due sconfitte consecutive in un segmento sportivo che, grazie al fenomeno Sinner, ha registrato ascolti fuori scala negli ultimi due anni. È chiaro che Sky ha evidentemente calcolato che la valorizzazione interna, con Tv8 come vetrina gratuita, può rendere più vantaggioso tenere i diritti che cederli a terzi. Il risultato è che il pubblico generalista, abituato a seguire il grande tennis su Rai 1, dovrà questa volta accontentarsi di Tv8.