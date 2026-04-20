Ascolti tv 19 aprile: Roberta Valente Notaio in Sorrento (20.5%) batte Racconto di una notte (12.8%)

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Domenica 19 aprile, il palinsesto televisivo ha offerto al pubblico diversi spunti di intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Roberta Valente Notaio in Sorrento dal titolo “Cuba Libre”. La serie tv con protagonista Maria Vera Ratti ha mantenuto inalterati gli ottimi dati della settimana d’esordio, facendo registrare uno share del 20.5% e 3.264.000 spettatori. Fatica a ingranare, invece, la nuova serie turca trasmessa da Canale5. La soap Racconto di una notte ha fatto registrare 1.736.000 spettatori con il 12,8% di share. In access prime time si è consumata la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino, che ha visto prevalere Rai1.

Roberta Valente Notaio in Sorrento conferma il successo della prima puntata

È notevole la differenza stabilita in prima serata tra gli ascolti realizzati dall’ammiraglia Rai e quelli dell’ammiraglia Mediaset. Rai1, con la serie dedicata al personaggio di Roberta Valente è stato seguito da 3.264.000 spettatori con il 20.5% di share. Resta a distanza di quasi 8 punti percentuali l’episodio domenicale della nuova serie turca proposta da Canale5 che realizza 1.736.000 spettatori con il 12,8% di share.

Affari Tuoi batte La ruota della fortuna

Come già accaduto più volte durante la settimana appena terminata, Affari Tuoi è tornato a battere La ruota della fortuna. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha intrattenuto 4.888.000 spettatori con il 25% di share e ha allungato la distanza dalla Ruota che, nella puntata di domenica 19 aprile, è stata seguita da 4.427.000 spettatori con il 22.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo adesso che cosa è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles è stato seguito da 513.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Rai3 Report segna 1.772.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rete4 Fuori dal coro si ferma a 720.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Italia1 Zelig On è stato seguito da 935.000 spettatori con il 6.6% di share. Sul Nove Che tempo che fa ha fatto registrare 1.500.000 spettatori con l’8.4% di share. Su La7 House of Trump ha fatto registrare 535.000 spettatori con il 2.3% di share. Su Tv8 Foodish è stato seguito da 248.000 spettatori con l’1.5% di share.