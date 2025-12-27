La figlia di Alessandra Amoroso veste a tema natalizio: prime feste da mamma con Penny

Abitino tartan e tutina natalizia: Penny è pronta per il primo Natale tra le braccia di mamma Alessandra Amoroso, che ha condiviso alcuni scatti su Instagram.

Alessandra Amoroso ha trascorso un Natale speciale: il primo da mamma. Nel frattempo di ritrovare il suo pubblico, ha fatto gli auguri a fan e follower condividendo alcuni scatti di famiglia. Con lei e il compagno Valerio Pastore si vede nelle foto anche la piccola Penny vestita di tutto punto. La piccola "ha accompagnato" la mamma durante tutto lo scorso tour estivo: la cantante ha girato l'Italia, tappa dopo tappa, col pancione, fermandosi a ridosso del parto.

La bimba è nata a settembre. Il suo vero nome è Penelope Maria, in omaggio alla nonna della cantante morta nel 2017, a cui lei era legatissima. Il diminutivo della piccola ha fatto inizialmente molto sorridere, scatenando anche una del tutto benevola ironia: la famosa catena di supermercati Esselunga si è "risentita" per la preferenza accordata alla catena concorrente Penny Market!

Per Penny è il primo Natale e nelle foto indossa una serie di baby look natalizi, a tema con le feste in corso. A quanto pare la mamma si è divertita a scegliere delle tutine e degli abitini perfetti per l'occasione. Non poteva mancare il tartan, il must have degli outfit natalizi per grandi e piccini.

È la fantasia per eccellenza di questo periodo dell'anno, quella che richiama immediatamente le atmosfere natalizie: una stampa imprescindibile e senza tempo. Il vestitino della bimba è coordinato alle scarpette, con i quadri nei toni del rosso e del blu e un fiocco di velluto nero nella parte posteriore, che dona un ulteriore tocco di eleganza. Che si tratti di un capo di abbigliamento o di un accessorio, il tartan è l'elemento che proprio non può mancare se si vuole urlare "Natale".

Tocco di rosso anche nel look della mamma, che ha scelto un paio di stivali col tacco firmati Les Filles d'Eva, che ha lanciato la prima collezione di accessori per l'Autunno/Inverno 2025-26. Hanno la zip frontale e sono impreziositi da punta metallica che dà il tocco grintoso all'outfit. E non è tutto. Non poteva mancare anche una tutina da beby elfo: color crema decorata con tanti simboli del Natale, un modo perfetto per celebrare la ricorrenza e scattare memorabili foto ricordo per cristallizzare nel tempo queste feste così speciali.

La cantante presto tornerà sul palco: dopo l'esibizione nel programma televisivo Gigi e Vanessa Insieme canterà al concerto di Capodanno al Circo Massimo, così da celebrare in musica l'arrivo del nuovo anno, che le riserverà tantissime emozioni.