Alessandra Amoroso torna in tv a Gigi e Vanessa Insieme: il nuovo look dopo la nascita di Penny

Alessandra Amoroso è tornata in tv dopo la nascita della figlia Penny. Questa sera è tra gli ospiti speciali di Gigi e Vanessa Insieme: ecco il look che ha sfoggiato sul palco.

Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, ha messo al mondo la piccola Penelope, la figlia nata dall'amore col fidanzato storico Valerio Pastore, e non potrebbe essere più felice. Ha continuato a lavorare fino alle ultime settimane di gravidanza (scatenando diverse critiche) ma ora si sta godendo la maternità lontana dai riflettori. Fatta eccezione per alcune "paparazzate", dalla foto apparsa sul profilo di un medico a cui aveva fatto visita alla Stories condivisa dall'amica Emma Marrone, la cantante ha deciso di darsi alla vita da mamma in forma "privata". Ora, però, ha fatto una piccola eccezione e ha accettato l'invito speciale nel programma Gigi e Vanessa Insieme: ecco il nuovo look che ha sfoggiato per l'occasione.

Alessandra Amoroso torna in tv in total black

Era da tempo che Alessandra Amoroso non appariva in tv ma ora le cose sono cambiate. Come preannunciato nel promo dell'ultima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, questa sera ritorna sul palco di Canale 5 e si esibisce con i due padroni di casa in alcune performance speciali. Se per le prove aveva puntato tutto sulla comodità abbinando un paio di jeans oversize a una giacca ampia verde militare (portata con sotto una camicia azzurra), per le registrazioni ha preferito l'eleganza senza tempo del nero. Ha indossato una giacca doppiopetto dark con alcuni dettagli di raso sulle spalline, completando il tutto con un reggiseno di tulle nero lasciato in vista e con delle collane scintillanti con pendenti a forma di croce.

Alessandra Amoroso a Gigi e Vanessa Insieme

Il nuovo beauty look di Alessandra Amoroso

A fare la differenza nel look di Alessandra Amoroso è stata l'acconciatura. La scorsa estate, quando era incinta di Penny, aveva scelto quasi esclusivamente raccolti, chignon e pettinature molto tirate, così da combattere il caldo con stile. Ora ha cambiato stile: ha tenuto i capelli sciolti e perfettamente ondulati, rivelando una nuova frangia a tendina, delle lunghezze extra (la chioma le arriva quasi al seno) e anche delle adorabili sfumature bionde sulle punte. Per quanto riguarda il make-up, ha esaltato gli occhi azzurri con una linea di eye-liner nera e ha messo in evidenza la bocca con un rossetto bordeaux, tinta coordinata allo smalto sulle unghie delle mani. Insomma, Alessandra Amoroso è tornata e a quanto pare non ha perso la passione per il glamour che da sempre la contraddistingue.

