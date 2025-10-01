Alessandra Amoroso, la prima foto con la piccola Penny è in camperos e bermuda di jeans

Alessandra Amoroso è diventata mamma a inizio settembre ma solo nelle ultime ore si è lasciata immortalare con la piccola Penny tra le braccia. Cosa ha indossato per la prima foto con la bambina?

Alessandra Amoroso sta vivendo un momento magico della sua vita: a inizio settembre è diventata mamma per la prima volta, mettendo al mondo la piccola Penelope Maria, la figlia nata dall'amore col compagno Valerio Pastore. Si è goduta la gravidanza al 100%, continuando a esibirsi anche con un pancione "esplosivo", e ad oggi non potrebbe essere più felice di aver condiviso il tour con la bimba che portava in grembo. Le ultime sue foto "pubbliche" risalgono a dopo il parto, per la precisione a quando, ancora nell'ospedale San Filippo Neri di Roma, ha annunciato la nascita della primogenita ma ora le cose sono cambiate: ecco come si è mostrata la cantante neomamma.

Alessandra Amoroso torna sui social dopo il parto

Era dalla nascita di Penny che Alessandra Amoroso non appariva sui social ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione. Complice probabilmente un controllo di routine alla bimba, si è lasciata immortalare in quello che sembra uno studio medico con la figlia tra le braccia. La foto è finita su X e da allora sta facendo il giro del web, emozionando i fan più accaniti della popstar. Alessandra appare serena e sorridente in versione neomamma, anche se la vera protagonista è la piccola che riposa dolcemente sulla sua spalla. Magliettina bianca, pantaloni panna e piedini nudi: Penelope è già una star dei social.

Alessandra Amoroso con la piccola Penny

Il look "da neomamma" di Alessandra Amoroso

Cosa ha indossato Alessandra Amoroso per questa prima foto da mamma? Nonostante Penny la tenga impegnatissima, riesce lo stesso a curare il suo stile nei minimi dettagli. Ha infatti abbinato una camicia bianca dal taglio classico a un paio di bermuda di jeans, il modello oversize al ginocchio che va particolarmente di moda da qualche mese a questa parte. Per completare il tutto ha scelto le scarpe must dell'autunno, ovvero gli stivali camperos, declinati in una versione di pelle bianca con le cuciture a contrasto in nero. Non sono mancati gli occhiali da vista dalla montatura dark e maxi e gli orecchini multipli in total silver. Cos'è che rende Alessandra raggiante? Il sorriso che ha stampato sulle labbra grazie alla compagnia di Penny.