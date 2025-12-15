Chi ci sarà al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma: ospiti e scaletta

Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso sono i tre artisti che animeranno il concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma. I nomi sono stati svelati stamattina, lunedì 15 dicembre, durante la conferenza stampa dedicata di presentazione del concerto romano della notte di San Silvestro. Presente alla mattinata in occasione del lancio del grande evento il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo è un appuntamento molto atteso dai romani, come da tradizione si svolgerà al Circo Massimo e l'ingresso sarà gratuito. Il concerto di Capodanno al Circo Massimo è in programma mercoledì via alle ore 21:00 del 31 dicembre e proseguirà fino a tarda notte.