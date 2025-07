Alessandra Amoroso col pancione in tour: il dolce regalo ricevuto nel backstage è un omaggio a Penny

Alessandra Amoroso è incinta ma non per questo ha rinunciato al tour. Lo staff che la segue in giro per l’Italia ha dunque pensato bene di farle un dolce regalo (che nasconde una dedica a Penny): ecco di cosa si tratta.

Alessandra Amoroso è incinta, aspetta la sua prima figlia dal compagno Valerio Pastore e non potrebbe essere più felice e raggiante. Nonostante il pancione diventi sempre più evidente, non ha alcuna intenzione di rinunciare al lavoro, anzi, è protagonista del Fino a qui Summer Tour 2025 (del quale però ha cancellato alcune date di settembre, mese in cui dovrebbe partorire). Certo, in uno degli ultimi concerti ha dovuto interrompere lo show perché la piccola scalciava troppo, ma in tutte le altre occasioni non ha mai avuto particolari problemi. Sui social, inoltre, non può fare a meno di documentare tutti i suoi look premaman, da quello col top anatomico agli abiti trasparenti, dando prova di essere una futura mamma super glamour. In quanti hanno fatto caso al dolcissimo regalo che ha ricevuto dallo staff?

La torta dedicata ad Alessandra Amoroso e Penny

A rendere il tour "premaman" di Alessandra Amoroso assolutamente perfetto non è solo il talento della cantante ma anche lo staff che da sempre segue tutti i suoi impegni lavorativi. Sui social sono stati mostrati alcuni dolci momenti del dietro le quinte degli show, da quando Alessandra trucca la sua assistente a quando chiama tutti sul palco per il saluto finale. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato uno scatto in particolare, quello in cui viene mostrata una torta alla panna decorata con la scritta di cioccolata "Primo tour Ale & Penny". Si tratta di un tenerissimo regalo dello staff della cantante, che di sicuro non dimenticherà mai questi concerti in compagnia della piccola Penelope (che al momento è nel grembo della sua mamma).

Il regalo per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso racconta il tour sui social

Al motto di " Tutto molto bello" (con tanto di emoticon a cuore finale), Alessandra Amoroso ha condiviso alcuni dei momenti più belli e significativi del suo primo tour da mamma. Look dark premaman, rimedi "anti-caldo" usati nel backstage, feste improvvisate in onore di Penelope e attese fuori dal camerino: la cantante è apparsa assolutamente raggiante, a prova del fatto che sta vivendo questo magico momento della sua vita con estremo entusiasmo. Con la sua grinta, la sua energia e la sua voglia di stare con il pubblico ha dimostrato a tutti che la gravidanza (quando non ha particolari problemi) non deve essere un periodo di pausa o di riposo, si può continuare tranquillamente a lavorare, godendosi la normale quotidianità col pancione.