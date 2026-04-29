Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile nasconde un omaggio al tour di Rosalìa

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Giulia Stabile e delle dichiarazioni rilasciate durante il momento del Confesionario tenutosi al concerto ad Amsterdam di Rosalìa. La ballerina ha condiviso un suo piccolo segreto davanti alla platea: ha frequentato un famoso cantante italiano più grande di lei, scoprendo solo dopo che era già fidanzato. Tanto è bastato per scatenare la curiosità dei fan, che non hanno potuto fare a meno di pensare che la star di cui ha parlato fosse Irama. Al momento, però, Giulia ha preferito non approfondire la questione, si è limitata a condividere sui social un album dedicato alle giornate speciali che sta vivendo. In quanti hanno notato che sulla sua pelle è comparso un nuovo tatuaggio?

Cosa recita la scritta che si è fatta tatuare Giulia Stabile

Giulia Stabile sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: è tra le ballerine del Lux Tour internazionale di Rosalìa e ora sta girando il mondo intero al fianco della cantante catalana. Essendo sempre stato il suo sogno, si sta godendo l'esperienza al massimo, documentando i momenti più belli sui social. Proprio di recente, ad esempio, ha condiviso un album di foto realizzate nelle ultime settimane tra Lisbona, Barcellona e Amsterdam. Ad aprire il photo dump è stato un primissimo piano sulla mano sinistra, sulla quale si è fatta imprimere un nuovo tatuaggio. Si tratta di una scritta in caratteri corsivi che sembra essere stata realizzata da un bambino e che recita "Amb mi", frase che in catalano, la sua lingua madre, significa "Con me".

Il nuovo tatuaggio di Giulia Stabile

Il significato simbolico del tattoo

Qual è il significato del nuovo tatuaggio di Giulia Stabile? Lo ha lasciato intendere lei stessa nella didascalia che ha accompagnato l'album, nella quale ha scritto: "Lisboa, Barcelona, Amsterdam e tanti bei ricordi che porto “amb mi”". La frase catalana, dunque, non sarebbe altro che un riferimento alle meravigliose esperienze che sta vivendo e che rimarranno per sempre "con lei" nella sua memoria. Del resto, la ballerina non ha mai nascosto il fatto che Rosalìa fosse la sua cantante preferita, di conseguenza affiancarla sul palco del tour internazionale è un vero e proprio sogno che diventa realtà. Di strada ne ha fatta da quando era una delle concorrenti di Amici di Maria De Filippi e ora Giulia sta portando la sua luminosità e il suo talento in ogni parte del mondo.