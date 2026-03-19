Giulia Stabile, look da angelo con ali e corsetto: è la nuova ballerina nel tour di Rosalìa

Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalìa

La nuova avventura professionale di Giulia Stabile è nel mondo della danza. La ballerina, vincitrice di "Amici" nel 2021, ha sperimentato la tv anche in un ruolo diverso: nel programma "Tu sì que vales" si è messa in gioco nelle vesti di conduttrice. Ma ora è tornata al suo primo amore. È stata scelta come elemento del corpo di ballo di Rosalìa: girerà il mondo nei prossimi mesi, quelli in cui la cantante viaggerà da un Paese all'altro per esibirsi. Il tour è iniziato lunedì 16 marzo a Lione e si concluderà a Puerto Rico il 3 settembre, toccando 17 Paesi tra cui Svizzera, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna, Germania, Belgio, USA, Canada. Sarà in concerto anche in Italia: la fatidica data per i fan italiani è il 25 marzo all’Unipol Forum di Milano. In quell'occasione si potrà ammirare in scena anche la ballerina italiana.

La 23enne, nonostante la giovane età, ha dimostrato sin dai tempi di "Amici" di avere una forte presenza scenica. Basta vedere i video che circolano sui social, in cui si muove al ritmo di musica accanto a Rosalìa: è piena di energia, perfettamente a proprio agio, consapevole del proprio corpo. Sulle note della famosa hit "Bizcochito" la si vede indossare un paio di jeans chiari a vita bassa e un corpetto color cipria, con delle ali attaccate alle braccia. La canzone, che è stata virale sui social per settimane, è un inno all'empowerment femminile: un modo per ricordare alle donne il loro potere, il loro potenziale, la loro forza. "Il mio movimento ti fa girare la testa" recita il testo: e Giulia Stabile lo incarna in pieno.

Rosalia, Lux Tour 2026 (Lione)

Questa è un'occasione preziosa per lei, che aggiunge un tassello importante alla carriera della danzatrice, molto amata dal pubblico più giovane. Dimostra che il suo talento è stato notato al di fuori dei confini nazionali, è stato giudicato all'altezza di palchi prestigiosi, calcati da un'artista di spicco nel panorama della musica internazionale odierna. Rosalìa, infatti, è oggi sulla bocca di tutti. "LUX", il suo ultimo album, ha sconvolto per la complessità sonora e ricchezza musicale, un disco rivoluzionario in cui sono presenti ben tredici lingue diverse, improntato al misticismo, alla spiritualità, al contrasto tra sacro e profano.

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Rosalia, Lux Tour 2026 (Lione)

La cantante è solita esibirsi per il suo pubblico dando un impatto molto forte anche dal punto di vista visivo: presta molta attenzione a ciò che accade sul palco dal punto di vista delle coreografie, dei costumi. Ecco perché la presenza di Giulia Stabile è ancora di più motivo di orgoglio: è la persona adatta per dare un contributo scenico incisivo, importante. Fino ad ora lo spettacolo ha regalato momenti di show puro, lungo una scaletta di ben 25 canzoni. Per il debutto di Lione, l'artista ha aperto con la canzone "Sexo, Violencia y Llantas" vestita da ballerina, con tanto di body, tutù e scarpette con le punte. Ha anche eseguito una versione techno della hit "Berghain" indossando un elegante abito nero con gonna asimmetrica in tulle e reggiseno rosa in vista, abbinati a stivali neri alti fino al ginocchio.