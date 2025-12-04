Rosalía annuncia il concerto in Italia: quando acquistare i biglietti per l’Unipol Arena a Milano 2026

Rosalìa

Rosalía ha annunciato che sarà in concerto in Italia nel 2026. La cantante rivelazione di questi ultimi anni porterà il suo ultimo album "LUX" mercoledì 25 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. La cantante spagnola torna nel nostro Paese a tre anni di distanza dal suo ultimo live, quando si esibì agli I-Days Milano Coca-Cola 2023, sempre a Milano. Il suo ultimo album, LUX, era uno dei più attesi e non ha deluso le aspettative, riuscendo a conquistare il mondo intero e a far parlare di sé, portando, insomma, un ragionamento – nel bene e nel male – sulla sua musica e sulla narrazione che ha voluto fare. In Italia ha esordito in quarta posizione della classifica FIMI/NIQ, segnando il miglior debutto della sua carriera. Forte di oltre 40 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, la cantautrice aveva scelto il singolo Berghain – insieme a Björk e Yves Tumor – per lanciare un album cantato in 13 lingue diverse.

Quando acquistare i biglietti per il concerto a Milano

Per chi ha amato LUX o anche gli album precedenti della cantante, vederla dal vivo potrebbe essere un'occasione da non lasciarsi sfuggire. I fan della cantante spagnola, infatti, potranno acquistare i biglietti a partire dalle ore 10 di giovedì 11 dicembre su Ticketmaster e Ticketone. Il tour europeo della cantante partirà il 16 marzo dalla LDLC Arena di Lione, in France, per spostarsi il 4 giugno al Kaseya Center di Miami, in Florida fino a toccare il Sud America con l'ultimo concerto che si terrà il 3 settembre al Coliseo de Puerto Rico a San Juan.

LUX album dei record

"LUX" di Rosalía è l'album di un'artista in lingua spagnola più streammato in un giorno su Spotify, esordendo al primo posto della speciale classifica Top Debut Album di Spotify. Presentando il proprio album, la cantautrice ha anche voluto entrare nel vivo di una polemica molto attuale nel mondo musicale, quello dell'AI applicato all'industria discografica: "Non c’è alcuna intelligenza artificiale qui, tutto è suonato da esseri umani". Negli anni Rosalía è diventata un punto di riferimento per il pop mondiale, riuscendo a cavalcare l'ascesa della musica latina di questi ultimi anni ma, al contempo, sperimentando e non lasciandosi imbrigliare da generi, lingue e geografie. Esplosa con l'album "El mar Querer", la consacrazione mondiale definitiva è arrivata con "MOTOMAMI": sono due i Grammy vinti e tredici i Latin Grammy.