Céline Dion torna con 10 concerti dopo la sindrome della persona rigida: come acquistare i biglietti per Parigi

Celine Dion e la Tour Eiffel

Celine Dion ha annunciato il ritorno in concerto con una residency di cinque settimane a Parigi nel giorno del suo compleanno. La cantante, che negli anni scorsi ha combattuto contro la sindrome della persona rigida, terrà il suo "Celine Dion Paris 2026″ alla Défense Arena a partire dal 12 settembre. Con un messaggio sotto la Tour Eiffel la cantante canadese ha voluto dare qualche notizia in più su uno stato di salute che l'ha tenuta lontana dai palchi per molto tempo. Dion, infatti, aveva dovuto interrompere il tour nel 2022, cancellando anche la data prevista in Italia, a Lucca, a causa di forti dolori che le causavano spasmi e dolori. Aveva passato un lungo periodo lontano dai palchi, almeno fino alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando interpretò "Hymne à l'amour", dando speranza di poterla rivedere dal vivo.

Il ritorno di Celine Dion: "La mia salute è ottima, mi sento bene"

"Volevo dirvi che sto benissimo – ha detto la cantante nel video -. La mia salute è ottima, mi sento bene, mi sento forte, canto molto, ballo anche un po', ovviamente. Ho una cosa molto importante da dirvi. Negli ultimi anni, non c'è stato un solo giorno in cui non abbia sentito le vostre preghiere, il vostro sostegno e, naturalmente, il vostro amore. Anche nei momenti più difficili, voi eravate lì. Mi avete aiutato in modi che non riesco a spiegare. Mi mancate tutti tantissimo", ha assicurato la cantante 58enne. "Sono così felice. […] Vi sono così grata". E ha voluto annunciare di volersi fare un regalo per questo compleanno, questa serie di dieci concerti che terrà ogni mercoledì e sabato a partire dal 12 settembre fino al 14 ottobre.

Quando acquistare i biglietti per le 10 date

Celine Dion in concerto a Parigi – Screengrab di IOC via Getty Images

Per tutti coloro che vorranno acquistare i biglietti per questi concerti-evento, la pre-sale comincerà martedì 7 aprile alle 10. I fan potranno registrarsi – registrazione che non garantisce l'acquisto – per accedere alla pre-sale tramite Fair AXS su celinedion.com fino a giovedì 2 aprile alle ore 19. Avverrà una selezione e i fortunati riceveranno una comunicazione via mail. I titolari di carta Visa hanno un accesso prioritario alla pre-sale da mercoledì 8 aprile alle 10 e fino a giovedì 9 aprile, mentre la vendita generale inizierà venerdì 10 aprile alle 10. A questi si aggiunge un numero limitato di pacchetti Ticket + Hotel Experience e pacchetti VIP esclusivi che saranno disponibili sul sito ufficiale della cantante.

Tutte le date di Celine Dion Paris 2026

La cantante sarà protagonista con i suoi più grandi successi, sia in francese che in inglese, cantando le canzoni che ne hanno fatto un'icona mondiale. Ecco tutte le date: