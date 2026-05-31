Scontro scuolabus-suv a Mazara, 51enne senza patente positivo alla cocaina con moglie incinta e 5 bimbi a bordo

I test tossicologici eseguiti all’ospedale dopo lo schianto di venerdì a Mazara del Vallo hanno accertato che l’automobilista aveva assunto cocaina prima di mettersi alla guida del suv con moglie incinta e cinque bambini a bordo. Inoltre non aveva patente e assicurazione. Feriti 17 persone tra cui 10 bimbi.

Non aveva la patente perché mai conseguita ed era al volante sotto effetto di droga l’automobilista 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazara del Vallo, nel Trapanese. I test tossicologici eseguiti all’ospedale di Marsala subito dopo lo schianto di venerdì scorso, in cui son rimasti feriti 17 persone tra cui 10 bimbi, infatti ha accertato che aveva assunto cocaina prima di metterei alla guida. L’alcoltest, invece, non ha riscontrato valori anomali.

Secondo quanto ricostruito finora, il Suv, che era anche privo di assicurazione, avrebbe saltato completamente uno Stop all’angolo tra via Salemi e via Rosario Ballatore impattando con violenza e a velocità sostenuta contro lo scuolabus che proprio in quel momento stava passando per riaccompagnare i bambini a casa dopo l’uscita da scuola, intorno alle 14.30.

Un comportamento imprudente che alla luce delle analisi appare ancora più grave anche perché sul suv vi era anche la moglie incinta e al settimo mese di gravidanza e i cinque figli. Uno schianto violento che ha distrutto completamente la parte anteriore dell’auto e capovolto su un fianco lo scuolabus su cui viaggiavano nove alunni tra gli otto e i 14 anni delle scuole elementari e medie, oltre all’autista e a due accompagnatori.

Solo il caso e la prontezza di riflessi dell'autista dello scuolabus, che ha sterzato cercando di evitare l'impatto diretto, hanno permesso di evitare la tragedia con diversi bimbi feriti con fratture ma nessuno in gravi condizioni. La Direzione dell’Asp di Trapani ha reso noto che tre minori sono stati già dimessi dopo le cure del caso all’ospedale di Mazara del Vallo mentre nel nosocomio rimane ricoverato un 16enne, le cui condizioni vengono definite stabili. Tre fratellini sono stati trasferiti a Palermo, quattro minori sono ricoverati all’ospedale di Trapani e tre assistiti all’ospedale di Marsala. A Mazara del Vallo anche i tre adulti feriti tra cui uno che sarà trasferito a Marsala.