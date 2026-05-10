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Dramma a Pescara: 18enne trovato morto in strada all’alba accanto alla moto, indagini in corso

La scoperta di un passante all’alba di domenica in via Volta all’altezza dall’incrocio con via Tortora. Al momento non ci sono testimoni e nessuno aveva lanciato l’allarme ma si sospetta un incidente stradale avvenuto nella notte.
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A cura di Antonio Palma
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Immagine di archivio
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Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Pescara dove alcuni passanti si sono imbattuti nel corpo senza vita di un ragazzo di soli 18 anni, trovato morto in strada accanto alla sua motocicletta. L’orribile scena si è presentata davanti agli occhi di alcuni passanti in via Volta all’alba di oggi, domenica 10 maggio. Erano circa le ore 5:00 del mattino quando, nei pressi dell'incrocio con via Tortora, qualcuno ha notato la moto a terra e quel giovane disteso immobile sull’asfalto poco lontano.

Immediata la chiamata ai numeri di emergenza per segnalare il fatto ma purtroppo per il ragazzo, che si è rivelato un 18enne, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo indicato sono accorsi i sanitari del 118 con l’ambulanza medicalizzata. I soccorsi medici hanno provato a rianimare il ragazzo ma ogni sforzo è stato inutile e poco dopo si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso sul posto.

Sul posto sono intervenute poi anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per accertare l’identità della vittima e ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono state affidate agli uomini della questura di Pescara che hanno effettuato i rilievi del caso. Gli accertamenti sono ancora in corso ma dai primi riscontri della polizia, tutto sembra far ipotizzare un tragico incidente stradale avvenuto nella notta tra sabato e domenica.

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La prima ipotesi e che il ragazzo, per motivi da chiarire, abbia perso il controllo della moto e sia stato scaraventato violentemente sull’asfalto dove ha perso la vita senza che nessuno se ne accorgesse. Anche se la dinamica di quanto accaduto resta ancora poco chiara, i rilievi infatti per ora avrebbero escluso il coinvolgimento di altri mezzi o persone e si sospetta un incidente autonomo.

Al momento non ci sono testimoni ma qualche certezza potrebbe arrivare solo dall’analisi dei video delle varie telecamere di sorveglianza della zona e che potrebbero aver ripreso gli istanti immediatamente precedenti ai fatti.

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