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Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della strada

Il corpo del giovane è stato trovato ieri sera dopo l’allarme dato da una passante: si ipotizza che il rider possa essere stato investito da un pirata della strada. Indagini in corso.
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A cura di Davide Falcioni
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Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un rider di 32 anni di origini straniere è stato trovato senza vita la scorsa notte in strada della Creusa 109, sulla collina torinese sopra Cavoretto. Il giovane presentava diversi traumi ed è stata una passante, residente in zona, a dare l'allarme ieri sera intorno alle 23 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. La donna era al volante della sua auto quando ha notato una bici abbandonata sulla carreggiata, senza tuttavia vedere in un primo momento nessuna persona a terra.

I sanitari del 118, arrivati rapidamente nel punto indicato, hanno intuito cosa poteva essere accaduto e avviato le ricerche nei dintorni. A poca distanza dalla strada, tra la vegetazione, è stato trovato il corpo dell’uomo: un ciclista, probabilmente un rider, morto.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare: sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della tragedia, ma tra le ipotesi c'è quella che il giovane possa essere stato investito da un'auto che poi non si è fermata a prestare soccorso. Determinante saranno le eventuali testimonianze e soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sull'episodio indaga la polizia locale, impegnata a ricostruire la dinamica dell'incidente e a individuare il responsabile.

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