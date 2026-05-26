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Torino, ha un malore mentre brucia le sterpaglie e finisce nel fuoco: muore carbonizzato a 80 anni

Un pensionato di 80 anni di Alpignano (Torino) è morto carbonizzato. Secondo le ricostruzioni sarebbe stato colto da un malore mentre bruciava le sterpaglie nell’orto.
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A cura di Maria Neve Iervolino
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Terribile incidente a Druento, dove un pensionato di 80 anni è morto carbonizzato mentre lavorava nell'orto. L'incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 25 maggio mentre l'uomo si trovava su un terreno privato lungo la strada che da Druento conduce a San Gillio, nell'area ovest della città metropolitana di Torino.

L'80enne, residente ad Alpignano, stava facendo alcuni lavori nell'orto e stava bruciando delle sterpaglie, un'operazione di routine per chi è abituato a lavorare la terra. Ma lunedì mentre faceva queste operazioni sarebbe stato colto da malore e per questo sarebbe finito nelle fiamme.

A lanciare l'allarme è stato il figlio dell'uomo che aveva visto per l'ultima volta il padre proprio mentre lavorava con il fuoco per bruciare arbusti e piante secche presenti nel terreno. Un'attività consuetudinaria si è trasformata in tragedia per la famiglia e per un'intera comunità.

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Una volta allertato il servizio di emergenza 118 i paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente deve ancora essere accertata dai Carabinieri della Compagnia di Venaria, tuttavia, secondo le prime ricostruzioni il collasso nel fuoco a causa di un malore sembra l'ipotesi più probabile. Più difficile che il fuoco sia sfuggito al controllo dell'80enne dato che il rogo era contenuto e non c'erano segni di un incendio esteso.

La tragedia ha scosso la piccola comunità di Druento così come quella di Alpignano.

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