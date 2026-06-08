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Elezioni comunali 2026, i risultati dei ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in 42 città, chi vince ad Arezzo e Macerata

I risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti fino alle ore 15:00, poi lo spoglio in tempo reale e i primi risultati. Affluenza al 39,8% nel primo giorno alle urne. Si vota oggi in 42 comuni: chi vince ad Arezzo, Macerata, Chieti, Trani, Lecco ed Agrigento. Urne aperte anche in Sardegna per il primo turno delle comunali. La cronaca del voto minuto per minuto su fanpage.it.

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8 Giugno 2026, 06:00
A cura di Giulia Casula
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In diretta i risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026: si vota anche oggi, lunedì 8 giugno 2026, fino alle ore 15:00: alla chiusura dei seggi inizia lo spoglio in tempo reale. Atteso alle 15:00 anche il dato dell’affluenza definitivo per il secondo turno, nella giornata di ieri il dato si è attestato al 39,8%. Al voto oggi per il secondo turno 42 Comuni in tutta Italia, tra cui Arezzo, Chieti, Macerata, Lecco, Trani ed Agrigento. Urne aperte anche in Sardegna per le comunali.

06:30

Affluenza al 39,8% nel primo giorno di voto per i ballottaggi

Il primo giorno di voto per i ballottaggi si è chiuso con un'affluenza al 39,8%, in calo rispetto al primo turno.

A cura di Giulia Casula
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A che ora aprono e chiudono i seggi oggi per i ballottaggi delle amministrative 2026

I seggi per il secondo turno delle amministrative in Italia apriranno alle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 15. Subito dopo cominceranno le operazioni di spoglio e si saprà chi saranno i nuovi sindaci dei 42 Comuni al ballottaggio.

A cura di Giulia Casula
06:00

Ballottaggi elezioni comunali 2026 in diretta, i risultati in aggiornamento

Seggi aperti fino alle ore 15 per i ballottaggi delle comunali. Si vota in 42 Comuni tra cui Arezzo, Macerata, Chieti, Terni, Lecco ed Agrigento. Urne aperte anche in Sardegna per il primo turno delle amministrative.

A cura di Giulia Casula
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