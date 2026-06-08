Elezioni comunali 2026, i risultati dei ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in 42 città, chi vince ad Arezzo e Macerata

In diretta i risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026: si vota anche oggi, lunedì 8 giugno 2026, fino alle ore 15:00: alla chiusura dei seggi inizia lo spoglio in tempo reale. Atteso alle 15:00 anche il dato dell’affluenza definitivo per il secondo turno, nella giornata di ieri il dato si è attestato al 39,8%. Al voto oggi per il secondo turno 42 Comuni in tutta Italia, tra cui Arezzo, Chieti, Macerata, Lecco, Trani ed Agrigento. Urne aperte anche in Sardegna per le comunali.
Affluenza al 39,8% nel primo giorno di voto per i ballottaggi
Il primo giorno di voto per i ballottaggi si è chiuso con un'affluenza al 39,8%, in calo rispetto al primo turno.
A che ora aprono e chiudono i seggi oggi per i ballottaggi delle amministrative 2026
I seggi per il secondo turno delle amministrative in Italia apriranno alle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 15. Subito dopo cominceranno le operazioni di spoglio e si saprà chi saranno i nuovi sindaci dei 42 Comuni al ballottaggio.
Ballottaggi elezioni comunali 2026 in diretta, i risultati in aggiornamento
Seggi aperti fino alle ore 15 per i ballottaggi delle comunali. Si vota in 42 Comuni tra cui Arezzo, Macerata, Chieti, Terni, Lecco ed Agrigento. Urne aperte anche in Sardegna per il primo turno delle amministrative.