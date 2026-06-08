Elezioni Genzano di Roma 2026, i risultati definitivi: Fabio Papalia è il nuovo sindaco

Il nuovo sindaco di Genzano di Roma, sui Castelli Romani, è Fabio Papalia che ha vinto al ballottaggio contro il sindaco dem uscente, Carlo Zoccolotti.

Fabio Papalia.

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Fabio Papalia è il nuovo sindaco di Genzano di Roma, dopo la sfida al ballottaggio con il sindaco uscente Carlo Zoccolotti. Il primo, candidato con il centrodestra ha vinto sul candidato del centrosinistra, sindaco uscente. Nel corso della prima tornata elettorale che ha portato al ballottaggio Fabio Papalia aveva chiuso in vantaggio al 34% delle preferenze, mentre Giancarlo Zoccolotti si era fermato al 29%.

A sinistra Zoccolotti, a destra Papalia.

Oltre che a Genzano di Roma, oggi sono stati eletti anche i sindaci di Santa Marinella in provincia di Roma, dove ha vinto il civico Alessio Manuelli e Civita Castellana nel Viterbese.

I risultati delle elezioni a Genzano di Roma 2026: affluenza al 53,97%

Dopo ore di spoglio è arrivato il risultato: Fabio Papalia è il nuovo sindaco di Genzano di Roma. Alle ore 15 di oggi, lunedì 8 giugno 2026, si sono chiusi ufficialmente i 22 seggi elettorali della città. Il dato definitivo dell'affluenza secondo le prime stime si aggira intorno al 53,97% contro il 61,63% del primo turno.

Fabio Papalia vince le elezioni comunali a Genzano di Roma

"Sono nato a Genzano il 17 ottobre 1987. Qui sono cresciuto, qui ho costruito il mio percorso umano e politico, qui ho scelto di impegnarmi per la mia comunità. Dal 2006 ho vissuto ogni stagione della vita amministrativa della nostra città, condividendo successi, difficoltà e battaglie". Così si presentava lo scorso 4 giugno 2026, alla vigilia del ballottaggio, Fabio Papalia, oggi eletto sindaco di Genzano di Roma, sui Castelli Romani.

"Oggi più che mai credo che Genzano abbia bisogno di una proposta nuova, capace di andare oltre gli schieramenti e i simboli, mettendo al centro il bene comune". Ed è così che, dopo un'amministrazione di sinistra (con un cinque decenni di Partito Comunista Italiano al governo della città), arriva la prima vittoria della destra anche in quella definita la piccola Stalingrado dei Castelli Romani.