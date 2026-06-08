Elezioni Santa Marinella 2026, i risultati definitivi: Alessio Manuelli è il nuovo sindaco

Alessio Manuelli è il nuovo sindaco di Santa Marinella: medico trentenne candidato con le liste civiche vince sul candidato di centrodestra Damiano Gasparri.

Alessio Manuelli.

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Alessio Marinelli è il nuovo sindaco di Santa Marinella. La vittoria è arrivata al termine del ballottaggio che si è tenuto domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. A vincere, con un dato schiacciante che per il momento sembrerebbe attestarsi intorno al 65% è proprio il candidato delle liste civiche dopo la sfida contro Damiano Gasparri candidato con il centrodestra che nella prima tornata avevano ottenuto rispettivamente il 29% e il 30%. A seguire il candidato dem Emanuele Minghella al 25,9%.

Oltre che a Santa Marinella, oggi sono stati eletti anche i sindaci di Civita Castellana dove è stato eletto Danilo Corazza nel Viterbese e Genzano di Roma dove ha vinto Fabio Papalia in provincia di Roma.

I risultati delle elezioni a Santa Marinella 2026: affluenza al 51,47%

Nella prima tornata, che ha portato al ballottaggio, Santa Marinella risultava essere l'unico comune con affluenza in crescita. Per il ballottaggio, però, si è registrato un calo, visibile fin dal primo giorno di elezioni che non ha raggiunto il 40%.

In totale, dopo la chiusura dei seggi di lunedì, l'affluenza ha raggiunto il 51,47% contro il 59,48%. I 15 seggi della cittadina del litorale si sono chiusi alle ore 15 e da quel momento è iniziato lo spoglio elettorale che, in breve tempo, ha permesso di conoscere il nome del nuovo sindaco della città.

Alessio Manuelli vince le elezioni comunali a Santa Marinella

"Una nuova alba per Santa Marinella……Finalmente dovremo essere riusciti a cambiare registro". Questo è uno dei tanti messaggi che hanno raggiunto il nuovo sindaco di Santa Marinelli Alessio Manuelli, medico trentenne eletto al termine del ballottaggio. "Manuelli nuovo Sindaco, un plebiscito.Centrodestra sconfitto sonoramente e per altri 5 anni all'opposizione. Santa Marinella è salva!", è invece il commento del sindaco uscente Pietro Tidei.

"Sono cresciuto a Santa Marinella e ho scelto di restare. Perché questa città vale la pena di essere curata", si è presentato alle elezioni. Manuelli è un medico specializzato in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso il Policlinico Tor Vergata, con Master in Medicina d'Emergenza conseguito presso l'università Sapienza di Roma, ma attivo anche nella vita cittadina da tempo. Nella politica ha già svolto ruoli concreti come Consigliere comunale alle deleghe di Sanità e Turismo. "Ho imparato che davanti a un problema non ci si può permettere improvvisazione: serve ascolto, analisi e cura. Lo stesso metodo che voglio portare nella prossima amministrazione comunale".